Україна
Які поради давав Кучма Зеленському на початку президентства

Які поради давав Кучма Зеленському на початку президентства

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 23:00
Оновлено: 23:08
Кучма давав поради Зеленському щодо президентства — деталі
Леонід Кучма та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Чинний президент України Володимир Зеленський на початку своєї політичної кар'єри звертався за порадами до ексочільника країни Леоніда Кучми. Станом на зараз він цього не робить.

Про це повідомив Леонід Кучма в інтерв'ю BBC

Читайте також:

Зеленський звертався за порадами до Кучми

Кучма розповів, що на початку своєї політичної кар'єри Зеленський звертався за порадами до нього. Водночас експрезидент не розкрив подробиці, що саме запитував у нього президент. Однак зараз він цього не робить і експрезидент вважає, що це дуже добре. 

"Маючи всю повноту інформації, спілкуючись із найвищими воєначальниками та найпросунутішими експертами, звертатися за порадами до того, хто відійшов від активних справ двадцять років тому, було б дивно, якщо не безвідповідально", — сказав Леонід Кучма.

Нагадаємо, раніше Леонід Кучма відповів, чому не було європейського курсу за його каденції. За його словами, на той час це було дуже наївно.

Крім того, експрезидент висловився про початок Третьої світової війни. Він вважає, що такий сценарій малоймовірний. 

Володимир Зеленський Леонід Кучма політики поради президент
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
