Кучма давав поради Зеленському щодо президентства — деталі

Чинний президент України Володимир Зеленський на початку своєї політичної кар'єри звертався за порадами до ексочільника країни Леоніда Кучми. Станом на зараз він цього не робить.

Про це повідомив Леонід Кучма в інтерв'ю BBC.

Зеленський звертався за порадами до Кучми

Кучма розповів, що на початку своєї політичної кар'єри Зеленський звертався за порадами до нього. Водночас експрезидент не розкрив подробиці, що саме запитував у нього президент. Однак зараз він цього не робить і експрезидент вважає, що це дуже добре.

"Маючи всю повноту інформації, спілкуючись із найвищими воєначальниками та найпросунутішими експертами, звертатися за порадами до того, хто відійшов від активних справ двадцять років тому, було б дивно, якщо не безвідповідально", — сказав Леонід Кучма.

