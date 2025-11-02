Кучма давал советы Зеленскому относительно президентства — детали

Какие советы давал Кучма Зеленскому в начале президентства
Действующий президент Украины Владимир Зеленский в начале своей политической карьеры обращался за советами к экс-главе страны Леониду Кучме. По состоянию на сейчас он этого не делает.
Об этом сообщил Леонид Кучма в интервью BBC.
Зеленский обращался за советами к Кучме
Кучма рассказал, что в начале своей политической карьеры Зеленский обращался за советами к нему. В то же время экс-президент не раскрыл подробности, что именно спрашивал у него президент. Однако сейчас он этого не делает и экс-президент считает, что это очень хорошо.
"Имея всю полноту информации, общаясь с самыми высокими военачальниками и самыми продвинутыми экспертами, обращаться за советами к тому, кто отошел от активных дел двадцать лет назад, было бы странно, если не безответственно", — сказал Леонид Кучма.
Напомним, ранее Леонид Кучма ответил, почему не было европейского курса при его каденции. По его словам, в то время это было очень наивно.
Кроме того, экс-президент высказался о начале Третьей мировой войны. Он считает, что такой сценарий маловероятен.
