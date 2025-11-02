Кучма давал советы Зеленскому относительно президентства — детали

Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в начале своей политической карьеры обращался за советами к экс-главе страны Леониду Кучме. По состоянию на сейчас он этого не делает.

Об этом сообщил Леонид Кучма в интервью BBC.

Зеленский обращался за советами к Кучме

Кучма рассказал, что в начале своей политической карьеры Зеленский обращался за советами к нему. В то же время экс-президент не раскрыл подробности, что именно спрашивал у него президент. Однако сейчас он этого не делает и экс-президент считает, что это очень хорошо.

"Имея всю полноту информации, общаясь с самыми высокими военачальниками и самыми продвинутыми экспертами, обращаться за советами к тому, кто отошел от активных дел двадцать лет назад, было бы странно, если не безответственно", — сказал Леонид Кучма.

