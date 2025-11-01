Леонид Кучма высказался о политике в Украине во время своей каденции

Бывший президент Украины Леонид Кучма. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005 гг.) заявил, что во время своей каденции он вел политику многовекторности. По его словам, "исключительно проевропейский курс" в то время выглядел наивно.

Об этом Леонид Кучма сказал в интервью BBC.

Реклама

Читайте также:

Какой курс для Украины выбрал Кучма во время президентства

Отвечая на вопрос, почему в президентской политике Кучма сделал ставку на двоекторность, когда одновременно пытался наладить отношения и с Россией, и с Западом, он ответил, что у него была политика многовекторности. Он пояснил, что она заключалась в том, чтобы видеть и защищать национальные интересы Украины там, где это возможно, во всех регионах мира.

Реклама

По словам экс-президента, эта политика не ограничивалась балансированием между Западом и Россией. Тогда Украина действительно играла на всех континентах.

Также второй президент заявил, что во времена его президентства Украина не могла взять "исключительно проевропейский курс". Леонид Кучма объяснил, что на рубеже тысячелетий для него это выглядело наивно.

Реклама

"Сегодня в нашем воображении европейский путь для Украины — единственно возможный, а единственная преграда на нем — Россия. Но во времена моего президентства "карта препятствий" была совсем другой. И дело было вовсе не в танках Ельцина, а в настроениях значительной части народа Украины и элиты Запада", — сказал экс-политик.

Он сказал, что в 2000 году на всех парламентских выборах победу одерживала коммунистическая партия, а в политическом поле Востока, Юга и Крыма доминировали пророссийские силы. По словам Кучмы, зависимость Украины от России в энергоносителях была тотальной, а зависимость в сырье и комплектующих все еще преобладает.

Реклама

"С обеих сторон границы звучали крики об "адин народ" — задолго до Путина. В медийном поле все еще господствовала Россия. А Запад никак не проявлял желания интегрировать Украину. Скажите мне: как много шансов на поддержку своего народа и западного истеблишмента в том контексте имел бы лидер, который вдруг заявил бы "вектор исключительно на проевропейский курс"?" — спросил бывший глава Украины.

В то же время Леонид Кучма отметил, что он пытался заложить этот курс и в начале 2000-х он поставил задачу добиваться ассоциированного членства Украины в ЕС и полноценного членства в НАТО.

Реклама

"Это было зафиксировано в официальных положениях нашей дипломатии, в основополагающих документах. Конечно, это еще не был "исключительно проевропейский курс", но это был четкий указатель к нему. Политика — это искусство возможного. И я уверен, что четверть века назад сделал максимум из реально возможного: в самое сложное для себя время Украина не только смогла защититься от попыток России вернуть ее в свою орбиту, но и формально закрепила собственное стремление присоединиться к НАТО и ЕС", — подчеркнул он.

Напомним, ранее стали известны некоторые пункты нового мирного плана ЕС по Украине. Их существует 12, но они еще могут меняться и уточняться.

Реклама

Также мы писали, как создавали Евросоюз и как он стал примером мира, стабильности и демократии.