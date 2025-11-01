Відео
Головна Новини дня Кучма відповів, чому не було європейського курсу за його каденції

Кучма відповів, чому не було європейського курсу за його каденції

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 16:32
Оновлено: 16:43
Леонід Кучма висловився про політику в Україні під час своєї каденції
Колишній президент України Леонід Кучма. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Другий президент України Леонід Кучма (1994-2005 рр.) заявив, що під час своєї каденції він вів політику багатовекторності. За його словами, "виключно проєвропейський курс" на той час мав наївний вигляд. 

Про це Леонід Кучма сказав в інтерв'ю BBC. 

Читайте також:

Який курс для України обрав Кучма під час президентства

Відповідаючи на питання, чому у президентській політиці Кучма зробив ставку на двовекторність, коли одночасно намагався налагодити відносини і з Росією, і з Заходом, він відповів, що в нього була політика багатовекторності. Він пояснив, що вона полягала в тому, аби бачити і захищати національні інтереси України там, де це можливо, в усіх регіонах світу. 

За словами експрезидента, ця політика не обмежувалася балансуванням між Заходом та Росією. Тоді Україна справді грала на всіх континентах.

Також другий президент заявив, що у часи його президентства Україна не могла взяти "виключно проєвропейський курс". Леонід Кучма пояснив, що на межі тисячоліть для нього це мало наївний вигляд. 

"Сьогодні у нашій уяві європейський шлях для України — єдино можливий, а єдина перепона на ньому — Росія. Але у часи мого президентства "карта перешкод" була зовсім іншою. І справа була зовсім не в танках Єльцина, а у настроях значної частини народу України та еліти Заходу", — сказав експолітик.

Він сказав, що 2000 року на всіх парламентських виборах перемогу здобувала комуністична партія, а у політичному полі Сходу, Півдня та Криму домінували проросійські сили. За словами Кучми, залежність України від Росії в енергоносіях була тотальною, а залежність у сировині та комплектуючих все ще переважна. 

"З обох боків кордону звучали крики про "адін народ" — задовго до Путіна. У медійному полі усе ще панувала Росія. А Захід жодним чином не проявляв бажання інтегрувати Україну. Скажіть мені: як багато шансів на підтримку свого народу і західного істеблішменту у тому контексті мав би лідер, який раптом заявив би "вектор виключно на проєвропейський курс"?" — запитав колишній очільник України. 

Водночас Леонід Кучма наголосив, що він намагався закласти цей курс і на початку 2000-х він поставив задачу добиватися асоційованого членства України у ЄС та повноцінного членства у НАТО.

"Це було зафіксовано в офіційних положеннях нашої дипломатії, у засадничих документах. Звичайно, це ще не був "виключно проєвропейський курс", але це був чіткий дороговказ до нього. Політика — це мистецтво можливого. І я впевнений, що чверть сторіччя тому зробив максимум із реально можливого: у найскладніший для себе час Україна не лише змогла захиститися від спроб Росії повернути її у свою орбіту, а й формально закріпила власне прагнення приєднатися до НАТО та ЄС", — підкреслив він. 

Нагадаємо, раніше стали відомі деякі пункти нового мирного плану ЄС щодо України. Їх існує 12, але вони ще можуть змінюватися та уточнюватися. 

Також ми писали, як створювали Євросоюз і як він став прикладом миру, стабільності та демократії.

Україна Європа Леонід Кучма політики президент
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
