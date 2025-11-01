Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Від плану Шумана до України у кандидатах — як створювали Євросоюз

Від плану Шумана до України у кандидатах — як створювали Євросоюз

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 06:44
Оновлено: 00:16
Створення ЄС — що відомо про формування Європейського Союзу
Мітинг на підтримку заявки України на статус кандидата в ЄС 12 червня 2022 року. Фото: Reuters

Історія створення Європейського Союзу бере початок із 9 травня 1950 року, коли міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман представив план об’єднання вугільної та сталевої промисловості європейських держав. А вже 1 листопада 1993 року Європейський Союз став прикладом миру, стабільності та демократії.

Що відомо про етапи створення ЄС — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як формувався Європейський Союз

Ідея спільного управління стратегічними галузями мала на меті запобігти новим війнам у Європі та стала основою майбутньої економічної інтеграції.

Уже через рік, у 1951-му, шість країн — Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург — підписали Паризький договір, створивши Європейське об’єднання вугілля та сталі. Це стало першим кроком до формування єдиного економічного простору, який згодом переріс у Європейський Союз.

Від плану Шумана до України у кандидатах — як створювали Євросоюз - фото 1
Підписання паризького договору. Фото: europeana.eu 

Коли виник сучасний Євросоюз

Сучасний ЄС офіційно постає у 1993 році після підписання Маастрихтського договору, що набув чинності 1 листопада.

Документ заклав правові й інституційні основи для формування політичного, економічного та валютного союзу, у межах якого пізніше з’явилася спільна валюта — євро. З роками об’єднання розширювалося, встановлювало єдиний ринок і ставало прикладом демократичної співпраці для всього світу. Нині до складу ЄС входять 27 держав із населенням понад 447 мільйонів осіб.

Від плану Шумана до України у кандидатах — як створювали Євросоюз - фото 1
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Спроби України щодо вступу в ЄС

Шлях України до Європейського Союзу триває вже понад десятиліття. Угоду про асоціацію між Україною та ЄС було ініційовано у 2012 році, однак її підписання зірвалося восени 2013-го — тодішній президент Віктор Янукович відмовився від підписання документа, що спричинило масові протести та Революцію Гідності.

Після зміни влади курс України на євроінтеграцію став незворотним. Політичну частину Угоди про асоціацію підписав прем’єр Арсеній Яценюк у березні 2014 року, а економічну — президент Петро Порошенко в червні того ж року. Уже з 1 січня 2016 року запрацювала зона вільної торгівлі з ЄС, а в червні 2017-го українці отримали безвізовий режим для короткострокових поїздок до країн Шенгенської зони. Повністю Угода про асоціацію набула чинності 1 вересня 2017 року.

28 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна офіційно подала заявку на членство в Європейському Союзі. Уже 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата. Водночас підтримка вступу до ЄС серед українців досягла рекордного рівня — 91%.

Від плану Шумана до України у кандидатах — як створювали Євросоюз - фото 3
Україна є кандидатом на вступ в ЄС. Фото: Reuters

Євросоюз, у свою чергу, демонструє рішучу підтримку України — від гуманітарної та економічної допомоги до запровадження масштабних санкцій проти Росії. Союз також активно працює над зміцненням енергетичної безпеки, зменшуючи залежність від російських енергоресурсів і розвиваючи альтернативні джерела енергії.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в найближчі дні запланована важлива зустріч між радниками України та представниками Європейського Союзу, під час якої обговорюватимуть ключові питання співпраці.

А також держави Євросоюзу розпочали пошук додаткових механізмів допомоги Україні. Це сталося через позицію Бельгії, яка відмовилася використовувати заморожені російські активи як фінансову гарантію для підтримки Києва.

Європейський союз Європа ЄС країни євроінтеграція
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації