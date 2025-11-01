Створення ЄС — що відомо про формування Європейського Союзу

Мітинг на підтримку заявки України на статус кандидата в ЄС 12 червня 2022 року. Фото: Reuters

Історія створення Європейського Союзу бере початок із 9 травня 1950 року, коли міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман представив план об’єднання вугільної та сталевої промисловості європейських держав. А вже 1 листопада 1993 року Європейський Союз став прикладом миру, стабільності та демократії.

Що відомо про етапи створення ЄС — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Як формувався Європейський Союз

Ідея спільного управління стратегічними галузями мала на меті запобігти новим війнам у Європі та стала основою майбутньої економічної інтеграції.

Уже через рік, у 1951-му, шість країн — Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург — підписали Паризький договір, створивши Європейське об’єднання вугілля та сталі. Це стало першим кроком до формування єдиного економічного простору, який згодом переріс у Європейський Союз.

Підписання паризького договору. Фото: europeana.eu

Коли виник сучасний Євросоюз

Сучасний ЄС офіційно постає у 1993 році після підписання Маастрихтського договору, що набув чинності 1 листопада.

Документ заклав правові й інституційні основи для формування політичного, економічного та валютного союзу, у межах якого пізніше з’явилася спільна валюта — євро. З роками об’єднання розширювалося, встановлювало єдиний ринок і ставало прикладом демократичної співпраці для всього світу. Нині до складу ЄС входять 27 держав із населенням понад 447 мільйонів осіб.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Спроби України щодо вступу в ЄС

Шлях України до Європейського Союзу триває вже понад десятиліття. Угоду про асоціацію між Україною та ЄС було ініційовано у 2012 році, однак її підписання зірвалося восени 2013-го — тодішній президент Віктор Янукович відмовився від підписання документа, що спричинило масові протести та Революцію Гідності.

Після зміни влади курс України на євроінтеграцію став незворотним. Політичну частину Угоди про асоціацію підписав прем’єр Арсеній Яценюк у березні 2014 року, а економічну — президент Петро Порошенко в червні того ж року. Уже з 1 січня 2016 року запрацювала зона вільної торгівлі з ЄС, а в червні 2017-го українці отримали безвізовий режим для короткострокових поїздок до країн Шенгенської зони. Повністю Угода про асоціацію набула чинності 1 вересня 2017 року.

28 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна офіційно подала заявку на членство в Європейському Союзі. Уже 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата. Водночас підтримка вступу до ЄС серед українців досягла рекордного рівня — 91%.

Україна є кандидатом на вступ в ЄС. Фото: Reuters

Євросоюз, у свою чергу, демонструє рішучу підтримку України — від гуманітарної та економічної допомоги до запровадження масштабних санкцій проти Росії. Союз також активно працює над зміцненням енергетичної безпеки, зменшуючи залежність від російських енергоресурсів і розвиваючи альтернативні джерела енергії.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в найближчі дні запланована важлива зустріч між радниками України та представниками Європейського Союзу, під час якої обговорюватимуть ключові питання співпраці.

А також держави Євросоюзу розпочали пошук додаткових механізмів допомоги Україні. Це сталося через позицію Бельгії, яка відмовилася використовувати заморожені російські активи як фінансову гарантію для підтримки Києва.