Зеленський анонсував зустріч радників України та ЄС — яка мета

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливу зустріч радників України та ЄС. Вона відбудеться вже найближчими днями.

Зустріч радників України та ЄС

Захід буде присвячено обговоренню деталей плану завершення війни. За словами глави держави, перемовини заплановані на п’ятницю або суботу.

"Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п’ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану", — цитує слова президента.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський висловив свою оцінку ймовірності прямої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Кремль продовжує наполягати на власних умовах, фактично відкидаючи позицію Києва та ігноруючи її аргументи.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде робити жодних кроків назад і виходити з тієї чи іншої частини територій.