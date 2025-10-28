Відео
Україна
Зеленський анонсував зустріч радників України та ЄС — яка мета

Зеленський анонсував зустріч радників України та ЄС — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 17:27
Оновлено: 17:33
Зеленський анонсував зустріч радників України та ЄС - яка мета
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливу зустріч радників України та ЄС. Вона відбудеться вже найближчими днями.

Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 28 жовтня.

Читайте також:

Зустріч радників України та ЄС

Захід буде присвячено обговоренню деталей плану завершення війни. За словами глави держави, перемовини заплановані на п’ятницю або суботу.

"Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п’ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану", — цитує слова президента.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський висловив свою оцінку ймовірності прямої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Кремль продовжує наполягати на власних умовах, фактично відкидаючи позицію Києва та ігноруючи її аргументи.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде робити жодних кроків назад і виходити з тієї чи іншої частини територій. 

