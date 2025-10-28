Видео
Україна
Видео

Зеленский анонсировал встречу советников Украины и ЕС — цель

Зеленский анонсировал встречу советников Украины и ЕС — цель

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 17:27
обновлено: 17:55
Зеленский анонсировал встречу советников Украины и ЕС - какова цель
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важной встрече советников Украины и ЕС. Она состоится уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" во вторник, 28 октября.

Читайте также:

Встреча советников Украины и ЕС

Мероприятие будет посвящено обсуждению деталей плана завершения войны. По словам главы государства, переговоры запланированы на пятницу или субботу.

"Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана", — цитирует слова президента.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою оценку вероятности прямой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Кремль продолжает настаивать на собственных условиях, фактически отвергая позицию Киева и игнорируя ее аргументы.

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет делать никаких шагов назад и выходить из той или иной части территорий.

Владимир Зеленский Украина ЕС война в Украине встреча
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
