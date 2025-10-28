Зеленский анонсировал встречу советников Украины и ЕС - какова цель

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важной встрече советников Украины и ЕС. Она состоится уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" во вторник, 28 октября.

Реклама

Читайте также:

Встреча советников Украины и ЕС

Мероприятие будет посвящено обсуждению деталей плана завершения войны. По словам главы государства, переговоры запланированы на пятницу или субботу.

"Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана", — цитирует слова президента.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою оценку вероятности прямой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Кремль продолжает настаивать на собственных условиях, фактически отвергая позицию Киева и игнорируя ее аргументы.

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет делать никаких шагов назад и выходить из той или иной части территорий.