Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня От плана Шумана до Украины в кандидатах — как создавали Евросоюз

От плана Шумана до Украины в кандидатах — как создавали Евросоюз

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 06:44
обновлено: 00:16
Создание ЕС - что известно о формировании Европейского Союза
Митинг в поддержку заявки Украины на статус кандидата в ЕС 12 июня 2022 года. Фото: Reuters

История создания Европейского Союза берет начало с 9 мая 1950 года, когда министр иностранных дел Франции Роберт Шуман представил план объединения угольной и стальной промышленности европейских государств. А уже 1 ноября 1993 года Европейский Союз стал примером мира, стабильности и демократии.

Что известно об этапах создания ЕС — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как формировался Европейский Союз

Идея совместного управления стратегическими отраслями имела целью предотвратить новые войны в Европе и стала основой будущей экономической интеграции.

Уже через год, в 1951-м, шесть стран — Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург — подписали Парижский договор, создав Европейское объединение угля и стали. Это стало первым шагом к формированию единого экономического пространства, которое впоследствии переросло в Европейский Союз.

От плана Шумана до Украины в кандидатах — как создавали Евросоюз - фото 1
Подписание парижского контракта. Фото: europeana.eu 

Когда возник современный Евросоюз

Современный ЕС официально появляется в 1993 году после подписания Маастрихтского договора, вступившего в силу 1 ноября.

Документ заложил правовые и институциональные основы для формирования политического, экономического и валютного союза, в рамках которого позже появилась общая валюта — евро. С годами объединение расширялось, устанавливало единый рынок и становилось примером демократического сотрудничества для всего мира. Сейчас в состав ЕС входят 27 государств с населением более 447 миллионов человек.

От плана Шумана до Украины в кандидатах — как создавали Евросоюз - фото 1
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Reuters

Попытки Украины относительно вступления в ЕС

Путь Украины в Европейский Союз длится уже более десятилетия. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было инициировано в 2012 году, однако его подписание сорвалось осенью 2013-го — тогдашний президент Виктор Янукович отказался от подписания документа, что повлекло массовые протесты и Революцию Достоинства.

После смены власти курс Украины на евроинтеграцию стал необратимым. Политическую часть Соглашения об ассоциации подписал премьер Арсений Яценюк в марте 2014 года, а экономическую — президент Петр Порошенко в июне того же года. Уже с 1 января 2016 года заработала зона свободной торговли с ЕС, а в июне 2017-го украинцы получили безвизовый режим для краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны. Полностью Соглашение об ассоциации вступило в силу 1 сентября 2017 года.

28 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, Украина официально подала заявку на членство в Европейском Союзе. Уже 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата. При этом поддержка вступления в ЕС среди украинцев достигла рекордного уровня — 91%.

От плана Шумана до Украины в кандидатах — как создавали Евросоюз - фото 3
Украина является кандидатом на вступление в ЕС. Фото: Reuters

Евросоюз, в свою очередь, демонстрирует решительную поддержку Украины — от гуманитарной и экономической помощи до введения масштабных санкций против России. Союз также активно работает над укреплением энергетической безопасности, уменьшая зависимость от российских энергоресурсов и развивая альтернативные источники энергии.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в ближайшие дни запланирована важная встреча между советниками Украины и представителями Европейского Союза, во время которой будут обсуждать ключевые вопросы сотрудничества.

А также государства Евросоюза начали поиск дополнительных механизмов помощи Украине. Это произошло из-за позиции Бельгии, которая отказалась использовать замороженные российские активы в качестве финансовой гарантии для поддержки Киева.

Европейский союз Европа ЕС страны евроинтеграция
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации