Создание ЕС - что известно о формировании Европейского Союза

Митинг в поддержку заявки Украины на статус кандидата в ЕС 12 июня 2022 года. Фото: Reuters

История создания Европейского Союза берет начало с 9 мая 1950 года, когда министр иностранных дел Франции Роберт Шуман представил план объединения угольной и стальной промышленности европейских государств. А уже 1 ноября 1993 года Европейский Союз стал примером мира, стабильности и демократии.

Что известно об этапах создания ЕС — читайте в материале Новини.LIVE.

Как формировался Европейский Союз

Идея совместного управления стратегическими отраслями имела целью предотвратить новые войны в Европе и стала основой будущей экономической интеграции.

Уже через год, в 1951-м, шесть стран — Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург — подписали Парижский договор, создав Европейское объединение угля и стали. Это стало первым шагом к формированию единого экономического пространства, которое впоследствии переросло в Европейский Союз.

Подписание парижского контракта. Фото: europeana.eu

Когда возник современный Евросоюз

Современный ЕС официально появляется в 1993 году после подписания Маастрихтского договора, вступившего в силу 1 ноября.

Документ заложил правовые и институциональные основы для формирования политического, экономического и валютного союза, в рамках которого позже появилась общая валюта — евро. С годами объединение расширялось, устанавливало единый рынок и становилось примером демократического сотрудничества для всего мира. Сейчас в состав ЕС входят 27 государств с населением более 447 миллионов человек.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Reuters

Попытки Украины относительно вступления в ЕС

Путь Украины в Европейский Союз длится уже более десятилетия. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было инициировано в 2012 году, однако его подписание сорвалось осенью 2013-го — тогдашний президент Виктор Янукович отказался от подписания документа, что повлекло массовые протесты и Революцию Достоинства.

После смены власти курс Украины на евроинтеграцию стал необратимым. Политическую часть Соглашения об ассоциации подписал премьер Арсений Яценюк в марте 2014 года, а экономическую — президент Петр Порошенко в июне того же года. Уже с 1 января 2016 года заработала зона свободной торговли с ЕС, а в июне 2017-го украинцы получили безвизовый режим для краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны. Полностью Соглашение об ассоциации вступило в силу 1 сентября 2017 года.

28 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, Украина официально подала заявку на членство в Европейском Союзе. Уже 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата. При этом поддержка вступления в ЕС среди украинцев достигла рекордного уровня — 91%.

Украина является кандидатом на вступление в ЕС. Фото: Reuters

Евросоюз, в свою очередь, демонстрирует решительную поддержку Украины — от гуманитарной и экономической помощи до введения масштабных санкций против России. Союз также активно работает над укреплением энергетической безопасности, уменьшая зависимость от российских энергоресурсов и развивая альтернативные источники энергии.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в ближайшие дни запланирована важная встреча между советниками Украины и представителями Европейского Союза, во время которой будут обсуждать ключевые вопросы сотрудничества.

А также государства Евросоюза начали поиск дополнительных механизмов помощи Украине. Это произошло из-за позиции Бельгии, которая отказалась использовать замороженные российские активы в качестве финансовой гарантии для поддержки Киева.