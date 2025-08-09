Леонід Кучма — коротка біографія, здобутки та цікаві факти

Леонід Кучма. Фото: Українська правда

Леоніду Кучмі, другому президенту України, сьогодні виповнюється 87 років — він народився 9 серпня 1938 року. За роки свого президентства (1994–2005) він запровадив гривню, очолював ухвалення Конституції та підписав Будапештський меморандум. Після відходу з посади залишався активним у політиці, зокрема як представник України в переговорах щодо Донбасу й автор оновленої книжки "Україна — не Росія".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто такий Леонід Кучма: біографія, здобутки, цікаві факти

Леонід Данилович Кучма народився 9 серпня 1938 року в селі Чайкине на Чернігівщині. За освітою — інженер-ракетник; зробив кар’єру у дніпровському ракетно-космічному комплексі та в 1986–1992 роках очолював завод "Південмаш". У 1992–1993 роках був Прем’єр-міністром, а з 1994 до 2005-го — 2-й Президент України та, станом на сьогодні, єдиний, хто відпрацював два повні президентські терміни.

Інавгурація Леоніда Кучми. Фото: Цей день в історії

Серед ключових політичних віх — нічне ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року, що визначило засадничі принципи держави. Того ж 1996-го, президентським указом, проведено грошову реформу і запроваджено національну валюту — гривню. А в грудні 1994 року Кучма як глава держави підписав Будапештський меморандум про гарантії безпеки в обмін на відмову України від ядерної зброї.

Разом із здобутками епоха Кучми відзначилася й кризами: "касетний скандал" в 2000 році спровокував протести "Україна без Кучми" та суттєво вдарив по репутації влади. Завершення другого терміну збіглося з Помаранчевою революцією 2004 року, після якої владу отримала нова політична команда.

Після президентства Кучма представляв Україну в Тристоронній контактній групі у Мінську (2014–2018, 2019–2020) і став одним із підписантів перших Мінських домовленостей від імені України. У 2003 році вийшла його програмна книжка "Україна — не Росія", а в 2023-му — оновлене видання "…Двадцять років потому", яким він повернув тему відмінності українського шляху до широкої аудиторії.

Леонід Кучма та Володимир Зеленський. Фото: Президент України

Цікаві факти

— До великої політики Кучма прийшов із ракетно-космічної галузі, був техкерівником випробувань на Байконурі та директором Південмашу — одного з найбільших ракетобудівних підприємств світу.

— За Кучми відбулося скасування карбованця й запуск гривні: обмін проводили в період 2–16 вересня 1996 року в співвідношенні 100 000:1.

— Донька політика Олена Пінчук — засновниця фонду ANTIAIDS та медіаменеджерка; відома благодійними ініціативами і роботою у сфері протидії ВІЛ/СНІД.

Нагадаємо, що запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, на думку другого президента України Леоніда Кучми, було можливо лише шляхом виконання ультимативних вимог Володимира Путіна.

Раніше ми також інформували, що Кучма висловив припущення: Росія здатна вдатися до застосування тактичної ядерної зброї. Цю оцінку він озвучив під час розмови з журналістами BBC.