Леонид Кучма. Фото: Украинская правда

Леониду Кучме, второму президенту Украины, сегодня исполняется 87 лет — он родился 9 августа 1938 года. За годы своего президентства (1994-2005) он ввел гривну, возглавлял принятие Конституции и подписал Будапештский меморандум. После ухода с должности оставался активным в политике, в частности как представитель Украины в переговорах по Донбассу и автор обновленной книги "Украина — не Россия".

Кто такой Леонид Кучма: биография, достижения, интересные факты

Леонид Данилович Кучма родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино на Черниговщине. По образованию — инженер-ракетчик; сделал карьеру в днепровском ракетно-космическом комплексе и в 1986-1992 годах возглавлял завод "Южмаш". В 1992-1993 годах был Премьер-министром, а с 1994 по 2005-й — 2-й Президент Украины и, по состоянию на сегодня, единственный, кто отработал два полных президентских срока.

Инаугурация Леонида Кучмы. Фото: Этот день в истории

Среди ключевых политических вех - ночное принятие Конституции Украины 28 июня 1996 года, что определило основополагающие принципы государства. В том же 1996-м, президентским указом, проведена денежная реформа и введена национальная валюта — гривна. А в декабре 1994 года Кучма как глава государства подписал Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в обмен на отказ Украины от ядерного оружия.

Вместе с достижениями эпоха Кучмы отметилась и кризисами: "кассетный скандал" в 2000 году спровоцировал протесты "Украина без Кучмы" и существенно ударил по репутации власти. Завершение второго срока совпало с Оранжевой революцией 2004 года, после которой власть получила новая политическая команда.

После президентства Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске (2014-2018, 2019-2020) и стал одним из подписантов первых Минских договоренностей от имени Украины. В 2003 году вышла его программная книга "Украина — не Россия", а в 2023-м — обновленное издание "...Двадцать лет спустя", которым он вернул тему отличия украинского пути к широкой аудитории.

Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: Президент Украины

Интересные факты

- В большую политику Кучма пришел из ракетно-космической отрасли, был техруководителем испытаний на Байконуре и директором Южмаша — одного из крупнейших ракетостроительных предприятий мира.

- При Кучме произошла отмена карбованца и запуск гривны: обмен проводился в период 2-16 сентября 1996 года в соотношении 100 000:1.

- Дочь политика Елена Пинчук — основательница фонда ANTIAIDS и медиаменеджер; известна благотворительными инициативами и работой в сфере противодействия ВИЧ/СПИД.

Напомним, что предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, по мнению второго президента Украины Леонида Кучмы, было возможно только путем выполнения ультимативных требований Владимира Путина.

Ранее мы также информировали, что Кучма высказал предположение: Россия способна прибегнуть к применению тактического ядерного оружия. Эту оценку он озвучил во время разговора с журналистами BBC.