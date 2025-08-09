Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кучме 87 лет — ключевые факты о 2-м Президенте Украины

Кучме 87 лет — ключевые факты о 2-м Президенте Украины

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 06:38
Леонид Кучма - краткая биография, достижения и интересные факты
Леонид Кучма. Фото: Украинская правда

Леониду Кучме, второму президенту Украины, сегодня исполняется 87 лет — он родился 9 августа 1938 года. За годы своего президентства (1994-2005) он ввел гривну, возглавлял принятие Конституции и подписал Будапештский меморандум. После ухода с должности оставался активным в политике, в частности как представитель Украины в переговорах по Донбассу и автор обновленной книги "Украина — не Россия".

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто такой Леонид Кучма: биография, достижения, интересные факты

Леонид Данилович Кучма родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино на Черниговщине. По образованию — инженер-ракетчик; сделал карьеру в днепровском ракетно-космическом комплексе и в 1986-1992 годах возглавлял завод "Южмаш". В 1992-1993 годах был Премьер-министром, а с 1994 по 2005-й — 2-й Президент Украины и, по состоянию на сегодня, единственный, кто отработал два полных президентских срока.

Кучмі 87 років — ключові факти про 2-го Президента України - фото 1
Инаугурация Леонида Кучмы. Фото: Этот день в истории

Среди ключевых политических вех - ночное принятие Конституции Украины 28 июня 1996 года, что определило основополагающие принципы государства. В том же 1996-м, президентским указом, проведена денежная реформа и введена национальная валюта — гривна. А в декабре 1994 года Кучма как глава государства подписал Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в обмен на отказ Украины от ядерного оружия.

Вместе с достижениями эпоха Кучмы отметилась и кризисами: "кассетный скандал" в 2000 году спровоцировал протесты "Украина без Кучмы" и существенно ударил по репутации власти. Завершение второго срока совпало с Оранжевой революцией 2004 года, после которой власть получила новая политическая команда.

После президентства Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске (2014-2018, 2019-2020) и стал одним из подписантов первых Минских договоренностей от имени Украины. В 2003 году вышла его программная книга "Украина — не Россия", а в 2023-м — обновленное издание "...Двадцать лет спустя", которым он вернул тему отличия украинского пути к широкой аудитории.

Кучмі 87 років — ключові факти про 2-го Президента України - фото 2
Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: Президент Украины

Интересные факты

- В большую политику Кучма пришел из ракетно-космической отрасли, был техруководителем испытаний на Байконуре и директором Южмаша — одного из крупнейших ракетостроительных предприятий мира.
- При Кучме произошла отмена карбованца и запуск гривны: обмен проводился в период 2-16 сентября 1996 года в соотношении 100 000:1.
- Дочь политика Елена Пинчук — основательница фонда ANTIAIDS и медиаменеджер; известна благотворительными инициативами и работой в сфере противодействия ВИЧ/СПИД.

Напомним, что предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, по мнению второго президента Украины Леонида Кучмы, было возможно только путем выполнения ультимативных требований Владимира Путина.

Ранее мы также информировали, что Кучма высказал предположение: Россия способна прибегнуть к применению тактического ядерного оружия. Эту оценку он озвучил во время разговора с журналистами BBC.

Украина Леонид Кучма политики президент день рождения
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации