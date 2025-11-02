Третья мировая война — Кучма оценил вероятность начала

Экс-президент Украины Леонид Кучма. Фото: 24 канал

Война в Украине точно когда-то закончится, а Третья мировая вряд ли когда-то начнется. Эти вещи не связаны между собой.

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью BBC.

Кучма высказался о Третьей мировой войне

Отвечая на вопрос о вероятности окончания войны в Украине и риске начала Третьей мировой, Кучма сказал, что эти события не являются взаимосвязанными.

"Не соглашусь с формулировкой вопроса, потому что она предусматривает выбор: или закончится наша война, или начнется Третья мировая. Но первое не исключает второго", — считает экс-президент.

Он предположил, что, увязнув на Донбассе, Россия может выбрать более слабую цель и, заключив какое-то соглашение, перебросить силы, например, в Балтию. Однако все это лишь теория.

"Как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик, знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наша война точно когда-то закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется", — подчеркнул Кучма.

