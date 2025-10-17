Война РФ в Украине могла привести к Третьей мировой — реально ли это сейчас по словам Трампа

Трамп о встрече с Путиным в США и Третьей мировой — что заявил
Выступая перед журналистами в белом доме президент США Дональд Трамп высказался о пользе от августовской встречи на Аляске с диктатором РФ Путиным. Кроме того, лидер США вспомнил и о Третьей мировой войне.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Чем была важна встреча Трампа и Путина на Аляске
Американский лидер отметил, что из-за агрессии РФ против Украины Третья мировая война не начнется, хотя опасность была. Также, по словам президента Трампа, встреча с Путиным на Аляске "заложила основу" для переговоров.
А еще Трамп в очередной раз сказал, что получил эту войну в наследство от Джо Байдена, и теперь хочет завершить ее не для США, а для Европы.
"Все это могло привести к Третьей мировой, но это не произойдет, хотя могло бы... Из-за плохих решений миллионы погибших... Я делаю это, чтобы спасти души и это единственная причина", — сказал Трамп.
