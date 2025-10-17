Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп о встрече с Путиным в США и Третьей мировой — что заявил

Трамп о встрече с Путиным в США и Третьей мировой — что заявил

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 02:02
обновлено: 02:02
Война РФ в Украине могла привести к Третьей мировой — реально ли это сейчас по словам Трампа
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Фото: Reuters

Выступая перед журналистами в белом доме президент США Дональд Трамп высказался о пользе от августовской встречи на Аляске с диктатором РФ Путиным. Кроме того, лидер США вспомнил и о Третьей мировой войне.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Чем была важна встреча Трампа и Путина на Аляске

Американский лидер отметил, что из-за агрессии РФ против Украины Третья мировая война не начнется, хотя опасность была. Также, по словам президента Трампа, встреча с Путиным на Аляске "заложила основу" для переговоров.

А еще Трамп в очередной раз сказал, что получил эту войну в наследство от Джо Байдена, и теперь хочет завершить ее не для США, а для Европы.

"Все это могло привести к Третьей мировой, но это не произойдет, хотя могло бы... Из-за плохих решений миллионы погибших... Я делаю это, чтобы спасти души и это единственная причина", — сказал Трамп.

Ранее мы сообщали о реакции Путина на передачу Украине Томагавков. по словам Трампа, когда он спросил об этом российского диктатора, то Путину это очень не понравилось.

Также стало известно, что вскоре состоится встреча Трампа и Путина. Уже есть информация о сроке и месте встречи.

владимир путин Дональд Трамп Аляска война в Украине мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации