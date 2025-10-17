Війна РФ в Україні могла призвести до Третьої світової — чи реально це зараз за словами Трампа

Президент США Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Reuters

Виступаючи перед журналістами у білому домі президент США Дональд Трамп висловився про користь від серпневої зустрічі на Алясці з диктатором РФ Путіним. Крім того, лідер США згадав і про Третю світову війну.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Американський лідер зазначив, що через агресію РФ проти України Третя світова війна не почнеться, хоча небезпека була. Також, за словами президента Трампа, зустріч із Путіним на Алясці "заклала основу" для переговорів.

А ще Трамп вкотре сказав, що отримав цю війну у спадок від Джо Байдена, і тепер хоче завершити її не для США, а для Європи.

"Все це могло призвести до Третьої світової, але це не станеться, хоча могло б... Через погані рішення мільйони загиблих... Я роблю це, щоб врятувати душі й це єдина причина", — сказав Трамп.

Раніше ми повідомляли про реакцію Путіна на передачу Україні Томагавків. за словами Трампа, коли він спитав про це російського диктатора, то Путіну це дуже не сподобалось.

Також стало відомо, що незабаром відбудеться зустріч Трампа та Путіна. Вже є інформація про термін та місце зустрічі.