Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп про зустріч з Путіним на Алясці й Третю світову — що заявив

Трамп про зустріч з Путіним на Алясці й Третю світову — що заявив

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 02:02
Оновлено: 02:02
Війна РФ в Україні могла призвести до Третьої світової — чи реально це зараз за словами Трампа
Президент США Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Reuters

Виступаючи перед журналістами у білому домі президент США Дональд Трамп висловився про користь від серпневої зустрічі на Алясці з диктатором РФ Путіним. Крім того, лідер США згадав і про Третю світову війну.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чим була важлива зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Американський лідер зазначив, що через агресію РФ проти України Третя світова війна не почнеться, хоча небезпека була. Також, за словами президента Трампа, зустріч із Путіним на Алясці "заклала основу" для переговорів.

А ще Трамп вкотре сказав, що отримав цю війну у спадок від Джо Байдена, і тепер хоче завершити її не для США, а для Європи.

"Все це могло призвести до Третьої світової, але це не станеться, хоча могло б... Через погані рішення мільйони загиблих... Я роблю це, щоб врятувати душі й це єдина причина", — сказав Трамп. 

Раніше ми повідомляли про реакцію Путіна на передачу Україні Томагавків. за словами Трампа, коли він спитав про це російського диктатора, то Путіну це дуже не сподобалось. 

Також стало відомо, що незабаром відбудеться зустріч Трампа та Путіна. Вже є інформація про термін та місце зустрічі. 

володимир путін Дональд Трамп Аляска війна в Україні мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації