Кучма объяснил, чувствует ли вину за политический путь Януковича

Виктор Якунович. Фото: росСМИ

Второй президент Украины Леонид Кучма высказался о пути Виктора Януковича в большую политику. Он объяснил, чувствует ли вину за то, что "открыл ему дверь".

Об этом Леонид Кучма сказал в интервью BBC в субботу, 1 ноября.

Реклама

Читайте также:

Янукович в политике

Кучма отметил, что не чувствует своей вины. Он объяснил, что за время его президентства сменилось семь премьер-министров, однако это не означает, что он всем им "открывал двери".

По его словам, на момент назначения Янукович уже был политической фигурой.

"Согласно Конституции образца 1996 года, Украина была президентско-парламентской республикой, поэтому пост премьера был больше техническим, чем политическим. Я хотел сначала предложить на главу правительства Сергея Тигипко. Но все подсчеты расклада голосов в Раде говорили: шансов на его утверждение нет. Да и сам Тигипко, в конце концов, отказался", — рассказал Кучма.

Именно тогда возникла кандидатура Януковича. Второй президент Украины отметил, что именно тогда он достиг неплохих результатов как донецкий губернатор. Кроме того, Янукович был лидером влиятельной партийной группы в Раде.

"Особых предостережений относительно него я не имел. Даже "Наша Украина" Ющенко до последнего дня перед утверждением Януковича премьером не исключала своего голосования за него", — говорит Кучма.

По его словам, пока Янукович не начал раскручивать президентские амбиции, то он был доволен работой правительства. Кучма подчеркнул, что президент-предатель был вполне приемлемым премьером, но ужасным лидером.

"Но я изначально очень сдержанно относился к его президентским перспективам. Более того: во время Оранжевой революции прямо призывал его снять кандидатуру. Поэтому если какой-то президент и продвигал Януковича, то его фамилия не Кучма, а Путин", — добавил он.

Напомним, Янукович просил отменить санкции в отношении него, однако высший суд Европейского Союза не удовлетворил апелляции.

Кроме того, недавно Кремль распространил видео с обращением Януковича относительно вступления Украины в ЕС. Впоследствии аналитики ISW объяснили поступок России.

В апреле сообщалось, что Янукович находится в элитном российском селе Барвиха Московской области.