Кучма пояснив, чи відчуває провину за політичний шлях Януковича

Другий президент України Леонід Кучма висловився про шлях Віктора Януковича у велику політику. Він пояснив, чи відчуває провину через те, що "відкрив йому двері".

Про це Леонід Кучма сказав в інтервʼю BBC у суботу, 1 листопада.

Янукович у політиці

Кучма зауважив, що не відчує своєї провини. Він пояснив, що за часи його президентства змінилося сім премʼєр-міністрів, однак це не означає, що він всім їх "відкривав двері".

За його словами, на момент призначення Янукович вже був політичною фігурою.

"Згідно із Конституцією зразка 1996 року, Україна була президентсько-парламентською республікою, тому пост премʼєра був більше технічним, ніж політичним. Я хотів спочатку запропонувати на голову уряду Сергія Тігіпка. Але усі підрахунки розкладу голосів у Раді говорили: шансів на його затвердження немає. Та й сам Тігіпко, зрештою, відмовився", — розповів Кучма.

Саме тоді виникла кандидатура Януковича. Другий президент України зауважив, що саме тоді він досяг непоганих результатів як донецький губернатор. Крім того, Янукович був лідером впливової партійної групи у Раді.

"Особливих застережень щодо нього я не мав. Навіть "Наша Україна" Ющенка до останнього дня перед затвердженням Януковича премʼєром не виключала свого голосування за нього", — каже Кучма.

За його словами, поки Янукович не почав розкручувати президентські амбіції, то він був задоволений роботою уряду. Кучма наголосив, що президент-зрадник був цілком прийнятним премʼєром, але жахливим лідером.

"Але ж я від початку дуже стримано ставився до його президентських перспектив. Ба більше: під час Помаранчевої революції прямо закликав його зняти кандидатуру. Тож якщо якийсь президент і просував Януковича, то його прізвище не Кучма, а Путін", — додав він.

Нагадаємо, Янукович просив скасувати санкції щодо нього, однак найвищий суд Європейського Союзу не задовольнив апеляції.

Крім того, нещодавно Кремль поширив відео зі зверненням Януковича щодо вступу України до ЄС. Згодом аналітики ISW пояснили вчинок Росії.

У квітні повідомлялося, що Янукович перебуває в елітному російському селі Барвиха Московської області.