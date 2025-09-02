Відео
Головна Новини дня В ISW пояснили, навіщо Кремль поширив відео з Януковичем

В ISW пояснили, навіщо Кремль поширив відео з Януковичем

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 07:49
Росіяни поширили відео з Януковичем — в ISW пояснили мету
Віктор Янукович. Фото: кадр з відео

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, навіщо Кремль поширив звернення Віктора Януковича. Ймовірно, російська влада приурочила публікацію відео до промови диктатора Володимира Путіна в Шанхайській організації співробітництва.

Про це йдеться у звіті ISW.

Читайте також:

Відео з Януковичем

Аналітики вважають, що Кремль "намагається надати легітимності вимозі Путіна про зміну режиму в Україні".

У відео Янукович заявив, що він нібито працював над наближенням України до Євросоюзу. Крім того, він звинуватив партнерів країни у "неправильній" поведінці під час переговорів між Україною та ЄС та розкритикував Союз за "нерозуміння труднощів економічної ситуації в Україні". 

Також Янукович наголосив, що завжди виступав проти членства України в НАТО. За його словами, це "прямий шлях до громадянської війни".

Аналітики нагадали, що остання публічна поява Януковича сталася в липні 2022 року, коли він закликав Україну здатися Росії.

"Час зйомки відеозвернення Януковича невідомий, але він розпочав із заяви, що Путін "абсолютно правий" — очевидно, у відповідь на зауваження Путіна щодо України на саміті ШОС, що вказує на те, що це, ймовірно, була зрежисована інформаційна спроба. Публікація відео Януковича в російських державних ЗМІ, ймовірно, була навмисно приурочена до заяв Путіна", — йдеться у звіті.

В ISW вважають, що Кремль може ставити умови, аби стверджувати про "легітимність Януковича". 

Аналітики наголосили, що такі твердження є хибними. За їхніми словами, Янукович втік з України після Революції Гідності, а з того часу відбулося декілька демократичних виборів.

Нагадаємо, Янукович заявив, що "цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС", але європейці "поводилися некоректно".

А у ЦПД спрогнозували, які фейки будуть поширювати росіяни у вересні. Зокрема, йдеться про дискредитацію гарантій безпеки та переговорного процесу.

Європейський союз Віктор Янукович Україна Кремль ISW Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
