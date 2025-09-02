Видео
Главная Новости дня В ISW объяснили, зачем Кремль распространил видео с Януковичем

В ISW объяснили, зачем Кремль распространил видео с Януковичем

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 07:49
Россияне распространили видео с Януковичем — в ISW объяснили цель
Виктор Янукович. Фото: кадр из видео

Аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили, зачем Кремль распространил обращение Виктора Януковича. Вероятно, российские власти приурочили публикацию видео к речи диктатора Владимира Путина в Шанхайской организации сотрудничества.

Об этом говорится в отчете ISW.

Читайте также:

Видео с Януковичем

Аналитики считают, что Кремль "пытается придать легитимности требованию Путина о смене режима в Украине".

В видео Янукович заявил, что он якобы работал над приближением Украины к Евросоюзу. Кроме того, он обвинил партнеров страны в "неправильном" поведении во время переговоров между Украиной и ЕС и раскритиковал Союз за "непонимание трудностей экономической ситуации в Украине".

Также Янукович подчеркнул, что всегда выступал против членства Украины в НАТО. По его словам, это "прямой путь к гражданской войне".

Аналитики напомнили, что последнее публичное появление Януковича произошло в июле 2022 года, когда он призвал Украину сдаться России.

"Время съемки видеообращения Януковича неизвестно, но он начал с заявления, что Путин "абсолютно прав" — очевидно, в ответ на замечание Путина по Украине на саммите ШОС, что указывает на то, что это, вероятно, была срежиссированная информационная попытка. Публикация видео Януковича в российских государственных СМИ, вероятно, была намеренно приурочена к заявлениям Путина", — говорится в отчете.

В ISW считают, что Кремль может ставить условия, чтобы утверждать о "легитимности Януковича".

Аналитики отметили, что такие утверждения являются ложными. По их словам, Янукович сбежал из Украины после Революции Достоинства, а с тех пор произошло несколько демократических выборов.

Напомним, Янукович заявил, что "целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС", но европейцы "вели себя некорректно".

А в ЦПД спрогнозировали, какие фейки будут распространять россияне в сентябре. В частности, речь идет о дискредитации гарантий безопасности и переговорного процесса.

Европейский союз Виктор Янукович Украина Кремль ISW Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
