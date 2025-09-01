Какую пропаганду РФ будет распространять в сентябре

Человек пишет фейковые новости. Иллюстративное фото: Freepik

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) спрогнозировали, какие информационные угрозы ждут Украину в сентябре этого года. Отмечается, что РФ активизирует ряд дезинформации против Украины.

Об этом говорится в сообщении ЦПИ в понедельник, 1 сентября.

Дискредитация гарантий безопасности и переговорного процесса

ЦПИ прогнозирует активизацию кампаний по дискредитации гарантий безопасности для Украины и переговорного процесса, направленных на подрыв доверия к международной поддержке Украины.

Поэтому Россия будет распространять нарративы о якобы неэффективности и "фиктивности" гарантий Запада. А также о якобы разногласиях между Украиной и партнерами, изображая переговорный процесс как инструмент давления на Киев и попытку вынудить Украину на невыгодные компромиссы.

Особое внимание будет уделено месседжам о "несубъектности" Украины в процессе переговоров и снижении поддержки со стороны США и ЕС, что должно усилить внутреннее давление на украинскую власть и подорвать международную солидарность с Киевом.

Еще одним фактором информационного давления станет предложение премьер-министра Италии Джорджии Мелони относительно гарантий безопасности по образцу 5-й статьи Устава НАТО.

ЦПИ прогнозирует, что российская пропаганда будет манипулировать идеей об "имитации" безопасности, сомневаться в способности механизма реально защитить Украину и подчеркивать сложности координации между европейскими партнерами.

Учения "Запад-2025" в Беларуси и манипуляции вокруг них

Прогнозируется, что учения "Запад-2025" в Беларуси будут сопровождаться масштабной информационной кампанией со стороны РФ и режима Лукашенко.

Активная фаза учений будет проходить с 12 по 16 сентября. Основной акцент будет на нагнетании страха относительно возможного нового вторжения с севера: пропагандистские ресурсы распространяют сообщения о якобы стягивании войск, развертывании десантно-штурмовых бригад и подготовке к ударам по Украине.

В ЦЭПИ отмечают, что эти вбросы не подтверждаются реальной ситуацией на границе, однако имеют целью создать атмосферу паники и неопределенности в украинском обществе.

Параллельно Кремль и Минск продвигают нарративы об "исчерпанности ресурсов" ВСУ и неспособности Украины противостоять открытию нового фронта.

Отдельным направлением является распространение слухов в социальных сетях о возможных ракетных ударах с территории Беларуси, перекрытии границ или мобилизации, что должно спровоцировать панику.

Кампания по дискредитации решения Украины о выезде молодежи

Центр прогнозирует продолжение российской информационной кампании, направленной на дискредитацию решения правительства Украины о выезде молодежи в возрасте 18-22 лет за границу.

Ключевым элементом станет создание впечатления о якобы "массовом бегстве" украинских ребят, которые не планируют возвращаться, что будет подаваться как свидетельство демографического и социального кризиса в государстве.

Для этого будут активно распространяться видео с пунктов пересечения границы, вырванные из контекста комментарии отдельных лиц и манипулятивные истории об отказе от военной службы/

Кампания о "массовых репрессиях в Украине"

Прогнозируется активизация дезинформационной кампании России о якобы "массовых политических репрессиях в Украине". Основная цель — дискредитация Украины, создание иллюзии диктатуры и системного нарушения прав человека. А также давление на международные институции для снижения уровня поддержки Киева.

Кампания по продвижению антиукраинских настроений в Польше

В ЦПИ прогнозируют активизацию российской информационной кампании, направленной на распространение антиукраинских настроений в польском обществе.

Российские пропагандисты будут использовать широкий спектр инструментов — от фейков и манипуляций в соцсетях до теорий заговора и исторических фальсификаций, чтобы разжечь вражду между украинцами и поляками и подорвать политическую и общественную поддержку Киева в этой стране.

Особое внимание будет уделяться распространению тезисов о якобы "агрессивности" украинцев, их "высокой преступности" и "чрезмерных социальных льготах", что может ухудшить отношение польского населения к украинским беженцам и мигрантам.

Нагнетание страхов относительно возможных проблем с отоплением

Отмечается, что уже с сентября ожидается постепенная активизация информационной кампании российской пропаганды, направленной на нагнетание страхов, связанных с приближением холодов.

Основной акцент может делаться на темах энергетической безопасности, разрушенной инфраструктуры, повышения тарифов и возможных массовых отключений электроэнергии и тепла.

Кампания об "украинском терроризме"

ЦПИ прогнозирует развертывание масштабной информационной кампании России по продвижению нарратива об "украинском терроризме" в контексте ударов по нефтепроводу "Дружба".

Основная цель этой кампании — представить Украину как угрозу энергетической безопасности Европы, усилить сомнения в надежности Киева как партнера и сформировать имидж "террористического государства". Ожидается активное распространение соответствующих заявлений российских дипломатов, политиков и подконтрольных экспертов, а также будут ретранслироваться заявления отдельных европейских политиков.

Пропаганда вокруг Восточного экономического форума-2025

Ожидается активное использование российской пропагандой Восточного экономического форума-2025, который состоится 3-6 сентября во Владивостоке.

Основным месседжем станет демонстрация якобы широкой международной поддержки и успешного развития внешних связей России, несмотря на санкции и политическую изоляцию.

Разжигание информкампании накануне выборов в Молдове и Чехии

Накануне выборов в Молдове, 28 сентября, и Чехии, 3-4 октября, ожидается интенсификация российской информационной кампании, направленной на разжигание политической нестабильности и дискредитацию проевропейских сил.

Парад в Пекине и манипуляции вокруг события

По данным ЦПИ, 3 сентября 2025 года в Пекине состоится масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне, который Россия будет пытаться использовать как главную дипломатическую площадку.

В параде примет участие и Путин. Центр прогнозирует, что Кремль будет пытаться показать, что несмотря на войну против Украины и санкции, Россия остается влиятельным международным игроком, способным участвовать в самых масштабных мировых событиях вместе с Китаем.

Напомним, что после убийства Андрея Парубия российская пропаганда активизировала сеть ботов и информационных агентов.

Недавно начальник украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о дезинформации РФ во время обменов.