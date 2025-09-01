Яку пропаганду РФ поширюватиме у вересні

Людина пише фейкові новини. Ілюстративне фото: Freepik

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) спрогнозували, які інформаційні загрози чекають на Україну у вересні цього року. Зазначається, що РФ активізує низку дезінформації проти України.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД у понеділок, 1 вересня.

Дискредитація гарантій безпеки та переговорного процесу

ЦПД прогнозує активізацію кампаній з дискредитації гарантій безпеки для України та переговорного процесу, спрямованих на підрив довіри до міжнародної підтримки України.

Відтак Росія поширюватиме наративи про нібито неефективність і "фіктивність" гарантій Заходу. А також про нібито розбіжності між Україною та партнерами, зображуючи переговорний процес як інструмент тиску на Київ і спробу змусити Україну на невигідні компроміси.

Особлива увага буде приділена меседжам про "несуб’єктність" України у процесі переговорів та зниження підтримки з боку США і ЄС, що має посилити внутрішній тиск на українську владу та підірвати міжнародну солідарність із Києвом.

Ще одним чинником інформаційного тиску стане пропозиція Прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні щодо гарантій безпеки за зразком 5-ї статті Статуту НАТО.

ЦПД прогнозує, щт російська пропаганда маніпулюватиме ідеєю про "імітацію" безпеки, сумніватиметься у здатності механізму реально захистити Україну і наголошуватиме на складнощах координації між європейськими партнерами.

Російські фейки. Ілюстративне фото: Freepik

Навчання "Захід-2025" у Білорусі та маніпуляції довкола них

Прогнозується, що навчання "Захід-2025" у Білорусі супроводжуватимуться масштабною інформаційною кампанією з боку РФ та режиму Лукашенка.

Активна фаза навчань відбуватиметься з 12 по 16 вересня. Основний акцент буде на нагнітанні страху щодо можливого нового вторгнення з півночі: пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про нібито стягування військ, розгортання десантно-штурмових бригад та підготовку до ударів по Україні.

У ЦЕПД наголошують, що ці вкиди не підтверджуються реальною ситуацією на кордоні, однак мають на меті створити атмосферу паніки та невизначеності в українському суспільстві.

Паралельно Кремль і Мінськ просувають наративи про "вичерпаність ресурсів" ЗСУ та неспроможність України протистояти відкриттю нового фронту.

Окремим напрямом є поширення чуток у соціальних мережах про можливі ракетні удари з території Білорусі, перекриття кордонів чи мобілізацію, що має спровокувати паніку.

Кампанія з дискредитації рішення уряду України щодо виїзду молоді

Центр прогнозує продовження російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію рішення уряду України щодо виїзду молоді віком 18–22 років за кордон.

Ключовим елементом стане створення враження про нібито "масову втечу" українських хлопців, які не планують повертатися, що буде подаватися як свідчення демографічної та соціальної кризи в державі.

Для цього активно поширюватимуться відео з пунктів перетину кордону, вирвані з контексту коментарі окремих осіб і маніпулятивні історії про відмову від військової служби/

Кампанія про "масові репресії в Україні"

Прогнозується активізація дезінформаційної кампанії Hосії про нібито "масові політичні репресії в Україні". Основна мета — дискредитація України, створення ілюзії диктатури та системного порушення прав людини. А також тиск на міжнародні інституції для зниження рівня підтримки Києва.

Кампанія з просування антиукраїнських настроїв у Польщі

У ЦПД прогнозують активізацію російської інформаційної кампанії, спрямованої на поширення антиукраїнських настроїв у польському суспільстві.

Російські пропагандисти використовуватимуть широкий спектр інструментів — від фейків і маніпуляцій у соцмережах до теорій змови й історичних фальсифікацій, аби розпалити ворожнечу між українцями та поляками і підірвати політичну й суспільну підтримку Києва у цій країні.

Особливо наголошуватиметься на поширенні тез про нібито "агресивність" українців, їхню "високу злочинність" і "надмірні соціальні пільги", що може погіршити ставлення польського населення до українських біженців і мігрантів.

Нагнітання страхів щодо можливих проблем з опаленням та енергетикою

Зазначається, що вже з вересня очікується поступова активізація інформаційної кампанії російської пропаганди, спрямованої на нагнітання страхів, пов’язаних з наближенням холодів.

Основний акцент може робитися на темах енергетичної безпеки, зруйнованої інфраструктури, підвищення тарифів та можливих масових відключень електроенергії й тепла.

Російські фейки. Ілюстративне фото: Freepik

Кампанія про "український тероризм" щодо ударів по "Дружбі"

ЦПД прогнозує розгортання масштабної інформаційної кампанії Росії із просування наративу про "український тероризм" у контексті ударів по нафтопроводу "Дружба".

Основна мета цієї кампанії — представити Україну як загрозу енергетичній безпеці Європи, посилити сумніви щодо надійності Києва як партнера та сформувати імідж "терористичної держави". Очікується активне поширення відповідних заяв російських дипломатів, політиків і підконтрольних експертів, а також ретранслюватимуться заяви окремих європейських політиків.

Пропаганда довкола Східного економічного форуму-2025

Очікується активне використання російською пропагандою Східного економічного форуму-2025, який відбудеться 3-6 вересня у Владивостоку.

Основним меседжем стане демонстрація нібито широкої міжнародної підтримки та успішного розвитку зовнішніх зв’язків Росії попри санкції та політичну ізоляцію.

Розпалювання інформкампанії напередодні виборів у Молдові та Чехії

Напередодні виборів у Молдові, 28 вересня, та Чехії, 3-4 жовтня, очікується інтенсифікація російської інформаційної кампанії, спрямованої на розпалювання політичної нестабільності та дискредитацію проєвропейських сил.

Парад у Пекіні та маніпуляції довкола події

За даними ЦПД, 3 вересня 2025 року у Пекіні відбудеться масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні, який Росія намагатиметься використати як головний дипломатичний майданчик.

У параді візьме участь і Путін. Центр прогнозує, що Кремль намагатиметься показати, що попри війну проти України та санкції, Росія залишається впливовим міжнародним гравцем, здатним брати участь у наймасштабніших світових подіях разом із Китаєм.

Нагадаємо, що після вбивства Андрія Парубія російська пропаганда активізувала мережу ботів та інформаційних агентів.

Нещодавно начальник української розвідки Кирило Буданов розповів про дезінформацію РФ під час обмінів.