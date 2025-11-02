Відео
Головна Новини дня Кучма висловився про ймовірність початку Третьої світової війни

Кучма висловився про ймовірність початку Третьої світової війни

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 18:42
Оновлено: 18:42
Третя світова війна — Кучма оцінив ймовірність початку
Експрезидент України Леонід Кучма. Фото: 24 канал

Війна в Україні точно колись закінчиться, а Третя світова навряд чи колись розпочнеться. Ці речі не пов'язані між собою.

Про це заявив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю BBC.

Читайте також:

Кучма висловився про Третю світову війну

Відповідаючи на питання про ймовірність закінчення війни в Україні та ризик початку Третьої світової, Кучма сказав, що ці події не є взаємопов'язаними. 

"Не погоджуся із формулюванням питання, бо воно передбачає вибір: або закінчиться наша війна, або почнеться Третя світова. Але перше не виключає другого", — вважає експрезидент.

Він припустив, що, загрузнувши на Донбасі, Росія може обрати слабшу ціль і, уклавши якусь угоду, перекинути сили, наприклад, у Балтію. Однак все це лише теорія. 

"Як українець я вірю у силу нашої армії, а як ракетник, знаю про силу ядерного стримування. Тож наша війна точно колись закінчиться, а Третя світова, яка може бути лише ядерною, навряд чи колись розпочнеться", — наголосив Кучма. 

Нагадаємо, раніше Кучма відповів, чому не було європейського курсу за його каденції. Він наголосив, що у той час це мало "наївний вигляд". 

Також другий президент України заявив, що відчуває провину через те, що "відчинив двері в політику" Віктору Януковичу. 

Леонід Кучма президент війна в Україні Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
