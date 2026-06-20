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Головна Новини дня Туск: конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна

Туск: конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна

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Дата публікації: 20 червня 2026 10:10
Туск прокоментував конфлікт України і Польщі
Дональд Туск. Фото: REUTERS/Jack Taylor/Pool

Премʼєр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За його словами, конфлікт між Польщею та Україною радує російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Дональд Туск повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Туск закликав Зеленського та Навроцького не розпалювати напруженість

"Конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує наших союзників", — наголосив премʼєр Польщі.

За словами Туска, завдання Зеленського та Навроцького — заспокоїти пристрасті, а не розпалювати напруженість

"Лінія фронту пролягає деінде", — додав він.

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Допис Туска. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною є погодження українським президентом присвоєння одному з підрозділів ЗСУ назви "Героїв УПА".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга різко розкритикував такий крок польської сторони. Він також заявив про відмову від державної нагороди Польщі, отриманої у 2022 році. Також від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею" відмовився керівник ОП Кирило Буданов.

Крім того, Новини.LIVE підготували добірку про історичних діячів, яких досі не позбавили ордена Білого Орла.

Польща Україна Дональд Туск
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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