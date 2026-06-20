Туск прокомментировал конфликт между Украиной и Польшей

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Jack Taylor/Pool

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его словам, конфликт между Польшей и Украиной радует российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Дональд Туск сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Туск призвал Зеленского и Навроцкого не разжигать напряженность

"Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников", — подчеркнул премьер Польши.

По словам Туска, задача Зеленского и Навроцкого — успокоить страсти, а не разжигать напряженность.

"Линия фронта пролегает в другом месте", — добавил он.

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Как сообщали Новини.LIVE, Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной стало одобрение украинским президентом присвоения одному из подразделений ВСУ названия «Героев УПА».

Министр иностранных дел Андрей Сибига резко раскритиковал такой шаг польской стороны. Он также заявил об отказе от государственной награды Польши, полученной в 2022 году. Также от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей" отказался глава ОП Кирилл Буданов.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили подборку об исторических деятелях, которых до сих пор не лишили ордена Белого Орла.