Орден Білого Орла — Зеленський відправив нагороду до Польщі

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 20 червня відправив до Польщі нагороду, яку отримав від Анджея Дуди у 2023 році, — орден Білого Орла. Український лідер скористався послугами Нової пошти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський відправив Навроцькому орден Білого Орла

Зеленський нагадав слова президента Польщі Кароля Навроцького про те, що орден Білого Орла є не просто нагородою, а символом найвищої довіри польської держави, особливого зв’язку з польською державою та вдячності польського народу.

"Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", — зазначив глава держави.

Зеленський відправив орден Навроцькому Новою поштою. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський відправив орден Навроцькому Новою поштою. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він наголосив, що Україна залишається вдячною польському народові за підтримку та співпрацю, які мають важливе значення у протистоянні російській агресії. За його словами, українці пам’ятають проявлену солідарність і розглядають партнерство між країнами регіону як одну з ключових гарантій безпеки.

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Зеленський також заявив, що Україна продовжить боротьбу за свою незалежність і досягнення справедливого миру, а також висловив вдячність державам і лідерам, які підтримують Україну та готові брати участь у формуванні повоєнної безпеки в Європі.

Окремо президент підкреслив важливість збереження діалогу між Україною та Польщею щодо складних сторінок спільної історії. За його словами, Київ і надалі відкритий до змістовної взаємодії, яка допоможе уникати непорозумінь та забезпечити належну повагу до всіх безневинних жертв ХХ століття.

"Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном — мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм у захисті від російської агресії", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що у 2023 році Орден Білого Орла в Україні сприймали як відзнаку, адресовану всьому українському народові та Збройним силам України.

"Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі. Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", — підсумував глава держави.

Що відомо про скандал

Як писали Новини.LIVE, Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла через рішення української сторони щодо назви підрозділу ЗСУ. У Варшаві заявили, що нагорода має символічне значення найвищої довіри держави.

Після цього випадку Андрій Сибіга та Ігор Жовква заявили про повернення своїх нагород Польщі. Таким чином вони висловили підтримку Президенту України.

Крім того від Золотого офіцерського хреста ордена Польщі відмовився Кирило Буданов. За його словами, позбавлення ордена Зеленського є подарунком для московського агресора.