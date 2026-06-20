Орден Белого Орла — Зеленский отправил награду в Польшу

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня отправил в Польшу награду, полученную им от Анджея Дуды в 2023 году, — орден Белого Орла. Украинский лидер воспользовался услугами Новой почты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Зеленский отправил Навроцкому орден Белого Орла

Зеленский напомнил слова президента Польши Кароля Навроцкого о том, что орден Белого Орла — это не просто награда, а символ высочайшего доверия польского государства, особой связи с с польским государством и благодарности польского народа.

"Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить", — отметил глава государства.

Зеленский отправил орден Навроцкому Новой почтой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский отправил орден Навроцкому Новой почтой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он подчеркнул, что Украина остается благодарной польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые имеют важное значение в противостоянии российской агрессии. По его словам, украинцы помнят проявленную солидарность и рассматривают партнерство между странами региона как одну из ключевых гарантий безопасности.

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Зеленский также заявил, что Украина продолжит борьбу за свою независимость и достижение справедливого мира, а также выразил благодарность государствам и лидерам, которые поддерживают Украину и готовы участвовать в формировании послевоенной безопасности в Европе.

Отдельно президент подчеркнул важность поддержания диалога между Украиной и Польшей по сложным страницам общей истории. По его словам, Киев и впредь открыт для конструктивного взаимодействия, которое поможет избежать недоразумений и обеспечить должное уважение ко всем невинным жертвам ХХ века.

"Я горжусь нашими людьми и каждым украинским воином — миллионами украинцев и украинок, которые заслуживают беспрекословного уважения за героизм в защите от российской агрессии", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в 2023 году Орден Белого Орла в Украине воспринимался как награда, адресованная всему украинскому народу и Вооруженным силам Украины.

"Сегодня я отправил Орден господину президенту Польши. Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам", — подытожил глава государства.

Что известно о скандале

Как писали Новини.LIVE, Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за решения украинской стороны относительно названия подразделения ВСУ. В Варшаве заявили, что награда имеет символическое значение высшего доверия государства.

После этого случая Андрей Сибига и Игорь Жовква заявили о возвращении своих наград Польше. Таким образом они выразили поддержку президенту Украины.

Кроме того, от Золотого офицерского креста ордена Польши отказался Кирилл Буданов. По его словам, лишение Зеленского ордена является подарком для московского агрессора.