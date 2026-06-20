Леонид Кучма заявил, что отказывается от ордена Белого Орла

Второй президент Украины Леонид Кучма. Фото: Getty Images

Второй Президент Украины Леонид Кучма заявил, что отказывается от польского ордена Белого Орла. Такое решение он принял после того, как Президент Польши Кароль Навроцкий лишил этой награды Владимира Зеленского. Кучма подчеркивает, что этот шаг имеет для него принципиальное значение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Леонида Кучмы, опубликованное пресс-секретарем президентского фонда Леонида Кучмы "Украина" Даркой Олифер в субботу, 20 июня.

Кучма отказался от польского ордена Белого Орла

В своем заявлении Леонид Кучма пояснил, что это решение стало прямой реакцией на действия польской стороны в отношении действующего президента Украины Владимира Зеленского.

"В связи с решением Президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла я принял решение отказаться от этого ордена, которым имел честь быть награжденным в 1997 году", — отметил Кучма.

В то же время он подчеркнул, что на протяжении всего периода своего президентства считал отношения с Польшей одним из ключевых приоритетов государственной политики. Он напомнил, что вместе с польским президентом Александром Квасьневским работал над преодолением исторических противоречий между народами.

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"На протяжении всего своего президентства я считал налаживание дружеских отношений с Польшей одним из своих главных приоритетов. Вместе с моим коллегой Александром Квасьневским мы прилагали для этого максимум усилий. Мы уделяли особое внимание решению исторических проблем в отношениях между нашими народами, результатом чего стало наше совместное заявление 2003 года об их примирении", — говорится в заявлении второго президента Украины.

Кучма также отметил, что важную роль в формировании принципа взаимного примирения сыграл Папа Римский Иоанн Павел II. Именно при его участии была заложена идея взаимного прощения между украинцами и поляками:

"Прощаем и просим прощения — именно этот принцип мы с президентом Квасьневским разработали при духовном посредничестве великого поляка, Папы Иоанна Павла II".

Кучма подчеркнул, что этот подход на протяжении десятилетий способствовал укреплению украинско-польских отношений, которые, в частности, проявились в поддержке Польшей Украины после начала полномасштабной войны.

"На протяжении десятилетий этот принцип работал. Истинная дружба Украины и Польши стала реальностью. Ее подтверждением является та неоценимая помощь, которую Польша оказывала Украине с первых часов полномасштабного вторжения РФ. И я уверен, что нынешний недружественный шаг президента Навроцкого не может перечеркнуть все это", — отметил экс-президент Украины.

В то же время Кучма пояснил, что вынужден пойти на такой шаг, несмотря на своё личное отношение к украинско-польским отношениям:

"Но сегодня у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от высокого польского ордена. Не для того Украина вступила в бой с Россией, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам почитать".

Кучма добавил, что, несмотря на эмоции и напряженность в отношениях, верит в сохранение партнерства между Украиной и Польшей, но предупреждает о рисках раскола:

"Я верю в то, что дружба и союзнические отношения между Украиной и Польшей сохранятся. Но сегодня я испытываю печаль и тревогу. Одно дело — когда нападает враг. Совсем другое — когда вражда разлучает друзей. А еще страшнее — если этим друзьям еще и угрожает общая опасность".

В заключение он подчеркнул, что исторические споры не должны затмевать современные угрозы и необходимость единства двух стран.

Скриншот заявления Леонида Кучмы/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 20 июня 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла, который получил в 2023 году от тогдашнего президента Анджея Дуды. Для этого он воспользовался услугами "Новой почты". Зеленский заявил, что если этот символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то Украина не будет это оспаривать.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква возвращают Польше свои награды. Они сделали это в знак поддержки Президента Украины Владимира Зеленского после того, как его лишили ордена Белого Орла. Жовква заявил, что решение Польши в отношении Зеленского неприемлемо и не может считаться ни морально справедливым, ни политически оправданным.

Новини.LIVE также сообщали, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Это стало реакцией на лишение Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла польской стороной. Буданов назвал этот шаг недружественным и наносящим ущерб украинско-польским отношениям.