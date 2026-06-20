Петр Порошенко также решил отказаться от ордена Белого Орла

Пятый Президент Украины Петр Порошенко. Фото: Порошенко/Facebook

Пятый Президент Украины Петр Порошенко также отказался от польского ордена Белого Орла. Это решение он принял после того, как Президент Польши Кароль Навроцкий лишил этой награды Владимира Зеленского. В своем заявлении Порошенко подчеркнул, что этот шаг носит политический характер и связан с более широким контекстом украинско-польских отношений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Петра Порошенко, сделанное в субботу, 20 июня.

Порошенко отказался от польского ордена

Пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла является ошибочным и наносит ущерб отношениям между Украиной и Польшей. По его словам, подобные шаги могут использоваться Россией для расшатывания единства между двумя странами.

"В то же время считаю ошибочным решение Президента Польши Кароля Навроцкого и несправедливым по отношению к народу Украины. Не случайно его уже поздравил Медведев. Кремль всегда приветствует все, что ослабляет единство между Украиной и Польшей", — подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что награды как в случае с Владимиром Зеленским, так и в его собственном случае, были признанием вклада украинцев, в частности военных, которые защищают не только Украину, но и безопасность всей Европы. Именно поэтому, по его словам, он решил также отказаться от ордена.

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"И в случае с Зеленским, и в моем случае награждали не глав государств, а украинцев, наших воинов, которые защищают Украину, Польшу и всю Европу. Поэтому я принял решение отказаться от Ордена Белого Орла. Две недели назад я обещал коллегам на согласительном совете сделать этот шаг, если нам не удастся убедить президента Навроцкого не принимать ошибочного решения. К сожалению, не удалось", — отметил политик.

В то же время он подчеркнул, что его решение является политическим жестом и не направлено против польского народа, которого Украина продолжает считать ключевым союзником.

"Итак, несмотря на то, что незаконным антиконституционным решением украинских властей в результате санкций я лишен всех государственных наград, я принял решение отказаться от Ордена Белого Орла. Это мой жест в ответ на решение президента Польши. Но этот шаг ни в коем случае не адресован польскому народу!", — пояснил Порошенко.

Отдельно он подчеркнул важность стратегического партнерства между Украиной и Польшей, выразив благодарность польским лидерам и обществу за поддержку Украины в войне с Россией.

Также Порошенко предостерег от политизации исторических вопросов, отметив, что любое ослабление единства между Украиной и Польшей играет на руку России, а будущее двусторонних отношений должно основываться на диалоге и взаимном уважении.

Пятый президент Украины призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Киевом и Варшавой:

"Любой кризис между Киевом и Варшавой сегодня — это не только проблема дипломатии. Это вопрос безопасности. И именно поэтому его нужно решать немедленно. Сегодня важно не усугублять конфликт, а положить ему конец. Я всегда вспоминаю слова Святого Иоанна Павла II: "Прощаем и просим прощения".

Скриншот сообщения Порошенко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что третий Президент Украины Виктор Ющенко отказался от польского ордена Белого Орла. Решение он принял после того, как Польша лишила этой награды Владимира Зеленского. В заявлении отмечается, что орден имеет символическое значение как знак уважения ко всему украинскому народу.

Новини.LIVE писали, что второй Президент Украины Леонид Кучма также отказался от польского ордена Белого Орла. Решение он принял после того, как Польша лишила этой награды Владимира Зеленского. Кучма подчеркнул, что этот шаг является для него принципиальным и связан с его позицией по поводу ситуации вокруг этой награды.