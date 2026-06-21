Скандал з орденами: ексдепутат Польщі відмовився від відзнаки на знак протесту

Пйотр Фоглер. Фото: Piotr Fogler/Facebook

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув "Золотий Хрест Заслуги" чинному президенту Каролю Навроцькому, заявивши про протест проти його рішень. Політик також висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на допис Пйотра Фоглера.

"Жест протесту проти безглуздих рішень"

Фоглер наголосив, що його крок не спрямований проти попереднього президента Польщі, який вручав йому нагороду, а саме проти нинішнього глави держави.

"Це не жест на адресу того президента, який мені його вручав, бо я поважаю його, а на адресу нинішнього мешканця Бельведеру, який дедалі більше знущається з Польщі та з нас усіх", — заявив ексдепутат.

Він різко розкритикував політичний курс Навроцького, назвавши його дії "кошмаром".

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Контекст навколо нагород

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також повідомив про повернення Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща".

Він заявив, що цей крок є проявом солідарності з Україною та президентом Володимиром Зеленським, а не проявом неповаги до польського народу.

Напередодні Володимир Зеленський повернув Орден Білого Орла президенту Польщі. Слідом за ним низка українських політиків та посадовців також відмовилися від своїх польських нагород, серед них — Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, а також представники Офісу президента та дипломатичного корпусу.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував рішення щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За його словами, це пов’язано з тим, що у польському суспільстві було перевищено "поріг чутливості" у питаннях історичної пам’яті. Водночас польський президент підкреслив, що поляки добре усвідомлюють ціну боротьби за незалежність і розуміють загрозу з боку Росії.

Новини.LIVE інформували, що п’ятий президент України Петро Порошенко також заявив про відмову від польського ордена Білого Орла. Таке рішення він ухвалив після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив цієї нагороди Володимира Зеленського. У своїй заяві Порошенко наголосив, що цей крок має політичний характер і пов’язаний із ширшим контекстом українсько-польських відносин.