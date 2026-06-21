Зеленський розкритикував Навроцького та порівняв його підхід з Орбаном: це може погано закінчитися

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Польщі Кароль Навроцький рішенням позбавити його ордена Білого Орла спровокував ескалацію. Він повторює помилки колишнього угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це у неділю, 21 червня, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського в ефірі національного телемарафону.

Зеленський порівняв Навроцького з Орбаном

За словами українського лідера, заяви Навроцького щодо можливого позбавлення його ордена Білого Орла пов'язані з внутрішньополітичною боротьбою в Польщі. Він порівняв таку політику з підходом колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та застеріг від її наслідків.

"Я вважаю, що після того, як він ухвалив це рішення, він продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття ненависті до українців. Те, що робив Орбан, і вважаю, що закінчиться погано", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, українська сторона не має стосунку до політичних процесів у Польщі, а нинішня риторика Навроцького продиктована майбутньою боротьбою за владу.

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"Я бачу в цьому виключно електоральний процес. У них у 2027 році вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло своєї партії у прем'єра Туска. Ми тут ні до чого, це їх внутрішнє питання", – заявив президент.

Крім того, глава держави розповів про свою першу зустріч із Навроцьким у Польщі. За його словами, тоді польський президент подарував йому книгу про Волинську трагедію.

"Я приїхав до нього, перший візит, його подарунок мені при стисканні руки — книжка про Волинську трагедію. Я ж про це не говорю. Я не казав людям, я спокійно з цим живу", – зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що відносини між Україною та Польщею мають будуватися на партнерстві та взаємній повазі, оскільки обидві держави є сусідами й мають спільні безпекові інтереси.

Новини.LIVE інформували, що 20 червня 2026 року Президент України Володимир Зеленський повернув до Польщі орден Білого Орла, який отримав у 2023 році від Анджея Дуди. Для відправлення нагороди він скористався послугами Нової пошти.

Новини.LIVE писали, що Президент Польщі Кароль Навроцький пояснив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За його словами, це пов’язано з тим, що у польському суспільстві було перевищено так званий "поріг болю" у питаннях історичної пам’яті.

Третій Президент України Віктор Ющенко теж заявив про відмову від польського ордена Білого Орла. Зокрема, відмовився від польської нагороди й другий Президент України Леонід Кучма. Згодом п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що також відмовляється від польського ордена Білого Орла.