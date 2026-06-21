Експосол України у Польщі Василь Зварич відмовився від польського ордена

Посол України в Польщі у 2022—2024 роках та чинний посол України в Чехії Василь Зварич. Фото: Vasyl Zvarych﻿/Facebook

Колишній посол України у Польщі Василь Зварич заявив про відмову від польської державної нагороди. Рішення він пояснив політичними та моральними причинами, пов’язаними з нинішнім станом українсько-польських відносин. Дипломат підкреслив, що його крок є жестом принципової позиції, а не неповаги до Польщі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Василя Зварича у неділю, 21 червня.

Посол України Зварич відмовився від польської нагороди

Колишній посол України у Польщі Василь Зварич повідомив про відмову від ордена Республіки Польща, який він отримав під час дипломатичної служби. Він наголосив, що рішення є усвідомленим і пов’язаним із його баченням останніх політичних подій.

Зварич нагадав, що у 2024 році отримав цю нагороду з рук президента Польщі Анджея Дуди як визнання роботи на посаді посла. Після цього він подякував польським партнерам за співпрацю та взаємну підтримку в складні періоди.

"У липні 2024 року як Посол України в Республіці Польща мав честь отримати з рук Президента Республіки Польща Анджея Дуди високу державну нагороду — Орден "Командорський хрест із зіркою "За заслуги".

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Щиро вдячний своїм польським друзям за це визнання. Завжди буду цінувати і пам’ятати те, через що нам довелося пройти разом. Дякую за вашу довіру, унікальну співпрацю та щиру дружбу. І я впевнений, що ви зрозумієте мій вчинок сьогодні", — зазначив дипломат.

Далі експосол пояснив, що його рішення продиктоване принципами державної позиції України, честі та справедливості. Він підкреслив, що не може зберігати іноземну відзнаку в нинішніх умовах.

"Відданість інтересам Української держави, честь і гідність Президента України Володимира Зеленського, Збройних сил України, моїх колег-дипломатів та вільного і незламного українського народу, а також глибоке почуття справедливості зобов’язують мене відмовитися від державної відзнаки Республіки Польща", — пояснив Зварич.

У своїй заяві дипломат також різко висловився щодо окремих політичних рішень у Польщі, які, на його думку, шкодять процесу українсько-польського примирення. Він вважає, що подібні кроки можуть руйнувати роками вибудувані відносини між народами.

"Мені прикро констатувати, але вочевидь деякі представники польської політичної еліти так і не зрозуміли, а, можливо, й не захотіли зрозуміти, справжню ціну свободи України, хто такі українці, проти якого ворога і за які цінності сьогодні бореться та проливає кров український народ...", — наголосив дипломат.

Зварич також згадав історичний контекст українсько-польських відносин і підкреслив, що обидві сторони мають складне минуле, яке не повинно використовуватися для політичних маніпуляцій. Він закликав до чесного діалогу та взаємної поваги у питаннях історичної пам’яті.

"Звинувачувати весь рух УПА у злочинах на Волині — це те саме, що звинувачувати всю Армію Крайову або все польське підпілля..." — зазначив він.

Окремо дипломат наголосив, що Україна не заперечує права Польщі вшановувати власних героїв, але очікує аналогічної поваги до української історії. Він підкреслив, що справжнє примирення можливе лише на основі взаємної рівності.

"Ми виходили і продовжуємо виходити з того, що кожна суверенна держава має право самостійно визначати власну політику історичної пам’яті...", — йдеться в заяві.

На завершення Зварич наголосив, що його рішення є не жестом неповаги до польського народу, а протестом проти політичних рішень, які, на його думку, шкодять українсько-польському діалогу.

"Саме тому моє рішення відмовитись від державної нагороди Республіки Польща не є жестом неповаги до польського народу, до моїх польських друзів чи до тих людей у Польщі, які багато років працювали задля українсько-польського порозуміння.

Навпаки — це протест проти руйнування спадщини українсько-польського примирення, яку десятиліттями будували люди доброї волі по обидва боки кордону", — підсумував дипломат.

Скриншот повідомлення Зварича/Facebook

Скриншот повідомлення Зварича/Facebook

Скриншот повідомлення Зварича/Facebook

Скриншот повідомлення Зварича/Facebook

Новини.LIVE інформували, що колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув державну нагороду Каролю Навроцькому на знак політичного протесту. Він заявив, що таким чином виступає проти рішень чинного президента Польщі, яких не підтримує. Водночас Фоглер підкреслив, що поважає попереднього президента, який вручав йому цю відзнаку.

Новини.LIVE писали, що п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що також відмовляється від польського ордена Білого Орла. Рішення він ухвалив після того, як Навроцький позбавив цієї нагороди Зеленського.

Новини.LIVE повідомляли, що третій Президент України Віктор Ющенко теж заявив про відмову від польського ордена Білого Орла. За його словами, цей крок має принциповий характер і пов’язаний зі ставленням до самої відзнаки. Зокрема, відмовився від польської нагороди й другий Президент України Леонід Кучма.