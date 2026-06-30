Польша заблокирует вступление Украины в ЕС из-за ОУН и УПА

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Польша выдвинула Украине безальтернативное условие для евроинтеграции: официальный Киев должен прекратить героизацию Степана Бандеры и других деятелей ОУН и УПА. В противном случае Варшава заблокирует вступление страны в Евросоюз.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире программы «Gość Wydarzeń» на телеканале Polsat News, передает Новини.LIVE.

Польша поставила ультиматум Украине для вступления в ЕС

Официальная Варшава планирует занять бескомпромиссную позицию и будет требовать от украинского руководства полного отказа от прославления лидеров украинского националистического движения.

Польский чиновник подчеркнул, что при вступлении в евроблок каждое государство обязано соблюдать строгие критерии, касающиеся, в частности, политики исторической памяти. По его мнению, нельзя строить партнерство внутри Европы на уважении к движениям или личностям, которые распространяют ложь о соседних странах-членах ЕС или вызывают у них боль и категорическое неприятие.

«Нельзя в ЕС ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз», — заявил польский чиновник.

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Глава оборонного ведомства Польши отдельно заверил, что Варшава самостоятельно будет определять свою позицию во время голосований и не поддастся внешнему давлению. «Нам никто не будет указывать, как мы должны голосовать за вступление того или иного государства в Европейский Союз», — заявил Косиняк-Камыш.

Кроме того, польский вице-премьер согласился с предположением ведущего программы о том, что в Киеве якобы существуют определенные политические силы, которые на самом деле не желают вступления Украины в Европейский Союз.

Новини.LIVE сообщали, что отношения между Украиной и Польшей в последнее время существенно осложнились из-за роста антиукраинских настроений. Известны случаи как травли детей в школах, так и физических нападений. Глава МИД Андрей Сибига подтвердил, что дипломаты работают над урегулированием ситуации.

В то же время ситуацию активно использует Кремль: по данным Центра противодействия дезинформации, Россия готовит провокации с использованием польской символики для углубления раскола между соседями. Несмотря на экономические потери из-за блокировки логистики, стратеги считают стратегическое партнерство Украины и Польши нерушимым благодаря общим экономическим интересам и перспективам послевоенного восстановления.

И несмотря на сложные исторические дискуссии, в частности вокруг чествования украинских воинских подразделений, Варшава подтверждает неизменность своего курса на поддержку Киева. Премьер-министр Дональд Туск заверил в непоколебимости польской помощи и подчеркнул стратегическое значение украинско-польского союза.

Известно, что более миллиона официально трудоустроенных украинцев вносят весомый вклад в рост польской экономики, платя налоги и поддерживая рынок труда. Бывший президент Польши Александр Квасьневский призвал сосредоточиться именно на этой успешной взаимной поддержке в условиях полномасштабной войны и не позволять историческим разногласиям портить общее будущее двух государств.