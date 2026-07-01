Зеленский прибыл в Ирландию 1 июля

Зеленский прибыл в Ирландию в связи с ее председательством в Совете ЕС
Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 14:16
Срочная новость
Прибыл в Ирландию. Приму участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза. Также встречусь с премьер-министром Микхолом Мартином и председателем Европейского совета Антониу Коштой.
Украина ежедневно доказывает, что заслуживает быть равноправной частью нашего общего европейского дома. И мы надеемся, что во время председательства Ирландии в Совете ЕС нам удастся добиться ощутимого прогресса на пути к членству и открыть все переговорные кластеры.
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