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Главная Новости дня Премьер Ирландии во время визита в Киев почтил память погибших военных

Премьер Ирландии во время визита в Киев почтил память погибших военных

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 16:05
Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин начал визит в Украину с почтения памяти погибших воинов — Зеленский
Владимир Зеленский и Микхол Мартин. Фото: ОП

Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин в ходе своего визита в Украину дал старт программе по чествованию памяти украинских военных, погибших при защите Украины. Зеленский отметил, что этот шаг свидетельствует о неизменной поддержке Ирландией украинского народа

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Премьер Ирландии почтил память погибших защитников Украины

Зеленский также напомнил, что свое председательство в Совете Европейского Союза Ирландия также начала с чествования украинских защитников.

"Мы ценим неизменное уважение Ирландии к нашему народу. Сегодня премьер-министр Ирландии Микхол Мартин начал свой визит в Украину с чествования памяти наших погибших воинов", — подчеркнул Зеленский.

Прем'єр Ірландії під час візиту до Києва вшанував пам'ять загиблих військових - фото 1
Владимир Зеленский и Микхол Мартин. Фото: ОП

Президент поблагодарил Ирландию за солидарность с Украиной и поддержку украинцев в борьбе против российской агрессии.

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Владимир Зеленский и Микхол Мартин. Фото: ОП

Также Зеленский отдал дань уважения всем военнослужащим, погибшим, защищая независимость Украины и безопасность Европы.

"Вечная слава всем нашим защитникам и защитницам, отдавшим свои жизни в борьбе за наше государство, за украинский народ и за сохранение безопасности Европы. Светлая память каждому и каждой", — подытожил президент.

Как писали Новини.LIVE, премьер-министр Ирландии Микхол Мартин прибыл в Украину 23 июля с официальным визитом. В программе визита были переговоры с Президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Сергеем Корецким и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский 1 июля посетил Ирландию по случаю начала ее председательства в Совете Европейского Союза. В рамках визита глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия и провел переговоры с представителями ирландских властей и европейскими чиновниками.

Владимир Зеленский Ирландия война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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