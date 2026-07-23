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Главная Новости дня Ирландия выделит Украине 25 млн евро на укрепление ПВО

Ирландия выделит Украине 25 млн евро на укрепление ПВО

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 16:43
Ирландия выделит Украине 25 млн евро на ПВО и поддержит вступление в ЕС — Зеленский
Микхол Мартин и Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Ирландия выделит Украине дополнительные 25 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны. Ранее Ирландия уже предоставила Украине 60 миллионов евро на закупку средств ПВО, а теперь увеличит поддержку, чтобы помочь защитить украинские города от российских атак.

Об этом премьер-министр Ирландии Микхол Мартин заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает Новини.LIVE.

Ирландия увеличивает помощь Украине

Помимо военной помощи, глава правительства Ирландии подтвердил, что во время председательства его страны в Совете Европейского Союза Дублин будет работать над скорейшим открытием следующих переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС.

Ирландия выделит Украине 25 млн евро на укрепление ПВО - фото 1
Микхол Мартин. Фото: Getty Images

Также Ирландия поддерживает дальнейшее усиление санкционного давления на Россию и ожидает начала работы над 22-м пакетом санкций ЕС. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Ирландию за поддержку Украины и подчеркнул, что именно сейчас важно усиливать международное давление на Кремль.

"Ирландия всегда поддерживала и будет всегда поддерживать жесткие санкции против России, чтобы заставить ее прекратить эту войну", – сказал Микхол Мартин.

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Микхол Мартин и Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Глава государства также отметил готовность Ирландии поддерживать евроинтеграционный курс Украины.

Отдельно Зеленский поблагодарил правительство и граждан Ирландии за новый пакет помощи и постоянную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.

Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин также заявил, что Ирландия передаст Европейской комиссии результаты расследования по импорту российского алюминия. По словам главы ирландского правительства, этот вопрос относится к компетенции всего Европейского Союза, поэтому собранные материалы будут переданы в Еврокомиссию.

Премьер пояснил, что проведенное расследование не выявило достаточных доказательств того, что российский алюминий напрямую используется для производства вооружений, однако также не подтвердило полного прекращения его поставок. Мартин отметил, что проблема связана с общеевропейскими цепочками поставок алюминия, поэтому ее нельзя рассматривать в отрыве от политики ЕС.

"Мы, конечно, не хотим, чтобы Россия получала от этого какие-либо преимущества. Но существуют определенные вызовы, касающиеся всей системы поставок алюминия в Европейском Союзе", — сказал он.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 июля премьер-министр Ирландии Микхол Мартин прибыл в Украину с официальным визитом. В рамках поездки он проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Сергеем Корецким и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Как сообщали Новини.LIVE, во время поездки премьер-министр Ирландии начал программу по чествованию памяти украинских защитников, погибших в войне с Россией. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что такой жест стал символом неизменной поддержки Ирландией Украины и ее народа.

Владимир Зеленский Ирландия ПВО
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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