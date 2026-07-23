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Головна Новини дня Зеленський: цієї зими Україна або почне переговори з РФ, або зіткнеться з новою ескалацією

Зеленський: цієї зими Україна або почне переговори з РФ, або зіткнеться з новою ескалацією

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 14:57
Зеленський заявив, що цієї зими Україна може розпочати переговори з Росією або зіткнутися з новою ескалацією
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближча зима може стати вирішальною у війні з Росією. За його словами, країна або вийде на переговорний процес, або зіткнеться з новою хвилею ескалації бойових дій.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Автор:
Литвин Вікторія
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