Зеленський заявив, що цієї зими Україна може розпочати переговори з Росією або зіткнутися з новою ескалацією

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближча зима може стати вирішальною у війні з Росією. За його словами, країна або вийде на переговорний процес, або зіткнеться з новою хвилею ескалації бойових дій.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві, передає Новини.LIVE.

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