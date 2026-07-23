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Главная Новости дня Зеленский: этой зимой Украина либо начнет переговоры с РФ, либо столкнется с новой эскалацией

Зеленский: этой зимой Украина либо начнет переговоры с РФ, либо столкнется с новой эскалацией

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 14:57
Зеленский заявил, что этой зимой Украина может начать переговоры с Россией или столкнуться с новой эскалацией
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима может стать решающей в войне с Россией. По его словам, страна либо перейдет к переговорному процессу, либо столкнется с новой волной эскалации боевых действий.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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