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Главная Новости дня Президент предложил Федорову должность вице-премьера по военным инновациям

Президент предложил Федорову должность вице-премьера по военным инновациям

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 14:34
Зеленский предложил Михаилу Федорову должность вице-премьера по военным инновациям
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность в правительстве. Речь идет о посту вице-премьер-министра по военным инновациям.

Об этом глава государства заявил в четверг, 23 июля, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, который находится с визитом в Киеве, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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