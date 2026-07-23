Зеленский предложил Михаилу Федорову должность вице-премьера по военным инновациям

Президент предложил Федорову должность вице-премьера по военным инновациям
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Дата публикации 23 июля 2026 14:34
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность в правительстве. Речь идет о посту вице-премьер-министра по военным инновациям.
Об этом глава государства заявил в четверг, 23 июля, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, который находится с визитом в Киеве, передает Новини.LIVE.
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