Михаил Федоров покидает должность министра обороны Украины

Михаил Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что уходит с должности, и подвел итоги своей работы. За время его работы ведомство внедрило ряд технологических инноваций, провело масштабные оборонные закупки и реформы в армии. Глава оборонного ведомства поблагодарил защитников Украины и коллег за совместную службу и пообещал, что продолжит работать ради технологического превосходства над врагом.

Об этом со ссылкой на Михаила Федорова сообщает Новини.LIVE.

Чего удалось достичь

Чиновник назвал службу украинскому народу большой честью и подробно перечислил 22 ключевых достижения своей команды. Основное внимание он уделил развитию беспилотных технологий, ракетной программы и кардинальному изменению системы закупок.

Главные достижения команды Федорова в Минобороны:

Технологический прорыв и дроны. Команда отключила россиянам Starlink, что существенно ограничило их дроновую войну, запустила "Линию дронов", профинансировала современные дронново-штурмовые подразделения, а с июля наладила регулярные поставки боевым бригадам беспилотников без ручного вмешательства.

Команда отключила россиянам Starlink, что существенно ограничило их дроновую войну, запустила "Линию дронов", профинансировала современные дронново-штурмовые подразделения, а с июля наладила регулярные поставки боевым бригадам беспилотников без ручного вмешательства. Оборонные закупки и экономия. Ведомство полностью изменило систему закупок, запустив тендеры на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов, что сэкономило бюджету миллиарды долларов. Также впервые через прозрачные тендеры закупили тысячи пикапов, багги и квадроциклов для фронта.

Ведомство полностью изменило систему закупок, запустив тендеры на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов, что сэкономило бюджету миллиарды долларов. Также впервые через прозрачные тендеры закупили тысячи пикапов, багги и квадроциклов для фронта. ПВО и ракеты. Благодаря новому подходу к анализу массированных атак (After Action Review) Воздушные Силы увеличили процент сбиваемых дронов до 91%, а крылатых ракет — до 87%. Украина впервые заключила контракт на поставку ракет для Patriot PAC-2 GEM-T и провела успешные испытания собственной, более точной и дешевой баллистической ракеты.

Благодаря новому подходу к анализу массированных атак (After Action Review) Воздушные Силы увеличили процент сбиваемых дронов до 91%, а крылатых ракет — до 87%. Украина впервые заключила контракт на поставку ракет для Patriot PAC-2 GEM-T и провела успешные испытания собственной, более точной и дешевой баллистической ракеты. Спланированные операции. Совместно с военными ведомство реализовало оборонную операцию "Ашан", которая остановила механизированное наступление оккупантов на полгода.

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Что не удалось реализовать

Среди незавершенных задач бывший министр выделил организационную реформу Минобороны по стандартам НАТО. Он отметил, что для изменений нужно было более решительно увольнять людей, которые тормозили процессы. Также не удалось полностью перевести закупки на тендеры и до конца выстроить институциональную культуру ответственности за принятые решения.

"Я продолжу работать ради той миссии, с которой пришел ранее в Министерство обороны, — побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации. Продолжение следует", — подытожил Федоров.

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