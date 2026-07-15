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Главная Новости дня Зеленский: решение по поводу министра обороны Федорова пока не принято

Зеленский: решение по поводу министра обороны Федорова пока не принято

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 15:02
Зеленский: решение по поводу министра обороны Федорова пока не принято
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательные решения относительно дальнейшей работы министра обороны Михаила Федорова и его команды пока не приняты. Глава государства сообщил, что перед заседанием фракции проведет встречи с руководством армии и главой Минобороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Президент отметил, что одним из главных приоритетов остается налаживание взаимодействия между армией и Министерством обороны, а также решение проблем, связанных с работой ТЦК и усилением защиты украинского неба.

"Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, решение проблем ТЦК и закрытие неба. И по этому поводу у меня сегодня также будут беседы с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это у меня будет до заседания фракций", — сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что перед заседанием фракции должна заслушать предложения Корецкого относительно состава нового правительства.

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По словам Зеленского, окончательные решения относительно будущих членов Кабинета министров будут приняты после соответствующих консультаций и обсуждений. Новость дополняется..

Владимир Зеленский Михаил Федоров
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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