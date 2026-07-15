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Зеленский вместе с лидерами Европы отметил День украинской государственности

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 13:09
Зеленский и лидеры ЕС приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню государственности
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами европейских стран принял участие в мероприятиях, посвященных Дню украинской государственности. Участники почтили память об истории Украины, ее независимости и борьбе за сохранение государственности.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями европейских государств принял участие в мероприятиях, посвященных Дню украинской государственности.

В ходе мероприятий участники почтили многовековую историю украинской государственности, память защитников Украины и всех, кто внес вклад в борьбу за независимость страны.

Вместе с главой государства в мероприятиях приняли участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры, находящиеся в Киеве с официальным визитом.

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День украинской государственности отмечается ежегодно 15 июля. Праздник учрежден в честь украинского государственного строительства, исторической преемственности и роли разных поколений украинцев в развитии государства.

Эта дата также связана с Днём памяти святого князя Владимира Великого — одного из ключевых деятелей украинской истории, сыгравшего важную роль в формировании Киевской Руси.

Участие иностранных партнеров в мероприятиях, приуроченных к Дню украинской государственности, стало еще одним символом поддержки Украины со стороны европейских стран.

Во время визита в Киев лидеры также планируют провести ряд встреч с украинским руководством, на которых обсудят вопросы безопасности, оборонного сотрудничества, европейской интеграции Украины и дальнейшей поддержки в противостоянии российской агрессии. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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