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Главная Новости дня В Киев прибыли Урсула фон дер Ляйен и лидеры европейских стран

В Киев прибыли Урсула фон дер Ляйен и лидеры европейских стран

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 08:53
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев 15 июля
Срочная новость

В Киев прибыли Урсула фон дер Ляйен и лидеры европейских стран

В украинскую столицу прибыли президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Никушор Дан.

Также с визитом прибыли премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович, а также сербский президент Александр Вучич.

О целях визита и дополнительных деталях заранее не сообщалось из соображений безопасности.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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