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Главная Новости дня Нужно усилить нашу защиту: Зеленский анонсировал встречи и переговоры

Нужно усилить нашу защиту: Зеленский анонсировал встречи и переговоры

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 09:44
Зеленский объявил о новых переговорах и встречах
Срочная новость

Сегодня россияне вновь «нанесли удар» по абсолютно гражданским объектам — обычным пассажирским автобусам в Одессе, обычным жилым домам в Запорожье, обычной больнице в Харьковской области. Каждый день такой войны России против жизни лишь доказывает правильность поддержки Украины со всех точек зрения: оборонной, политической и просто человеческой.

И все в мире это видят – видят, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и совершенно нерационально отказывается заканчивать войну.

Но давление на Россию должно сработать. Новые санкции против агрессора, новые пакеты поддержки для Украины, новые проекты — такие как наш европейский антибаллистический проект FREYJA — все это должно сработать. Спасибо всем, кто помогает. В ближайшее время состоятся встречи и переговоры, которые должны усилить нашу защиту.

 

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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