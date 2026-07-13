Зеленский объявил о новых переговорах и встречах

Срочная новость

Сегодня россияне вновь «нанесли удар» по абсолютно гражданским объектам — обычным пассажирским автобусам в Одессе, обычным жилым домам в Запорожье, обычной больнице в Харьковской области. Каждый день такой войны России против жизни лишь доказывает правильность поддержки Украины со всех точек зрения: оборонной, политической и просто человеческой.

И все в мире это видят – видят, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и совершенно нерационально отказывается заканчивать войну.

Но давление на Россию должно сработать. Новые санкции против агрессора, новые пакеты поддержки для Украины, новые проекты — такие как наш европейский антибаллистический проект FREYJA — все это должно сработать. Спасибо всем, кто помогает. В ближайшее время состоятся встречи и переговоры, которые должны усилить нашу защиту.

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