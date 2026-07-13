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Головна Новини дня Повинні посилити наш захист: Зеленський анонсував зустрічі та перемовини

Повинні посилити наш захист: Зеленський анонсував зустрічі та перемовини

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 09:44
Зеленський анонсував нові переговори та зустрічі
Термінова новина

Сьогодні росіяни знову "перемогли" абсолютно цивільні об’єкти – звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору: оборонної, політичної та просто людської. 

І всі у світі це бачать – бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну. 

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Але тиск на Росію має спрацювати. Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти – як наш європейський антибалістичний проєкт FREYJA – усе це має спрацювати. Дякую всім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист.

 

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Новина доповнюється...

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Автор:
Євтушенко Аліна
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