Макрон збирає Коаліцію охочих у Парижі: у центрі переговорів ППО для України та ракети Patriot

Емманюель Макрон. Фото: Emma Da Silva/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 13 липня, проведе в Парижі зустріч із лідерами держав "Коаліції охочих". Сторони планують обговорити зміцнення системи протиповітряної оборони України, зокрема розвиток антибалістичного захисту.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

"Коаліція охочих" у Парижі

Ініційована в Парижі та співочолювана разом із Великою Британією, "Коаліція рішучих" розширилася до 37 держав, які беруть участь у її роботі як очно, так і у форматі відеоконференцій.

Завтра вперше долучаться нові учасники — Молдова та Північна Македонія.

Під час зустрічі партнери мають намір посилити відчуття спільності та координації дій на підтримку України.

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Такий підхід спирається на домовленості, досягнуті на самітах G7 в Евіані та НАТО в Анкарі, де союзники погодили виділення 70 мільярдів євро військової допомоги для України у 2026 році.

Метою є продемонструвати непохитність підтримки України з боку західних партнерів та спростувати сподівання Москви на можливу "втому від війни".

Учасники приділять ключову увагу взаємодії у сфері протиповітряної оборони, зокрема обговорять нещодавню ініціативу США щодо ліцензійного виробництва ракет Patriot на території України.

Стосовно можливих гарантій безпеки для України у випадку потенційного припинення вогню, у Франції заявляють про готовність планів розміщення багатонаціонального контингенту поза межами лінії фронту.

Водночас ці напрацювання можуть коригуватися, адже перспектива завершення активної фази війни наразі залишається невизначеною.

Очікується, що український лідер Володимир Зеленський перебуватиме у Парижі як у понеділок, так і у вівторок.

Як писали Новини.LIVE, лідер США Дональд Трамп під час саміту НАТО заявив, що Штати можуть надати Україні право на виробництво Patriot. Наразі питання перебуває на етапі розгляду.

А нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з Макроном, під час якої розповів йому про потреби України у додатковій ППО, аби відбивати російські атаки.