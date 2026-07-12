Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Парижі завтра пройде "Коаліція охочих": серед тем підтримка України

У Парижі завтра пройде "Коаліція охочих": серед тем підтримка України

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 19:59
Макрон збирає Коаліцію охочих у Парижі: у центрі переговорів ППО для України та ракети Patriot
Емманюель Макрон. Фото: Emma Da Silva/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 13 липня, проведе в Парижі зустріч із лідерами держав "Коаліції охочих". Сторони планують обговорити зміцнення системи протиповітряної оборони України, зокрема розвиток антибалістичного захисту.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

"Коаліція охочих" у Парижі

Ініційована в Парижі та співочолювана разом із Великою Британією, "Коаліція рішучих" розширилася до 37 держав, які беруть участь у її роботі як очно, так і у форматі відеоконференцій.

Завтра вперше долучаться нові учасники — Молдова та Північна Македонія.

Під час зустрічі партнери мають намір посилити відчуття спільності та координації дій на підтримку України.

Читайте також:

Такий підхід спирається на домовленості, досягнуті на самітах G7 в Евіані та НАТО в Анкарі, де союзники погодили виділення 70 мільярдів євро військової допомоги для України у 2026 році.

Метою є продемонструвати непохитність підтримки України з боку західних партнерів та спростувати сподівання Москви на можливу "втому від війни". 

Учасники приділять ключову увагу взаємодії у сфері протиповітряної оборони, зокрема обговорять нещодавню ініціативу США щодо ліцензійного виробництва ракет Patriot на території України. 

Стосовно можливих гарантій безпеки для України у випадку потенційного припинення вогню, у Франції заявляють про готовність планів розміщення багатонаціонального контингенту поза межами лінії фронту.

Водночас ці напрацювання можуть коригуватися, адже перспектива завершення активної фази війни наразі залишається невизначеною.

Очікується, що український лідер Володимир Зеленський перебуватиме у Парижі як у понеділок, так і у вівторок.

Як писали Новини.LIVE, лідер США Дональд Трамп під час саміту НАТО заявив, що Штати можуть надати Україні право на виробництво Patriot. Наразі питання перебуває на етапі розгляду.

А нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з Макроном, під час якої розповів йому про потреби України у додатковій ППО, аби відбивати російські атаки. 

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон Коаліція охочих
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації