Трамп заявив, що США можуть дозволити Україні виробляти системи Patriot

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На тлі посилення російських масованих ракетних і дронових атак Сполучені Штати можуть надати Україні право на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про таку можливість заявив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що це питання наразі перебуває на етапі розгляду.

Про це стало відомо із трансляції саміту НАТО, передає Новини.LIVE.

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