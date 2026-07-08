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Головна Новини дня Трамп заявив, що США можуть дозволити Україні виробляти Patriot

Трамп заявив, що США можуть дозволити Україні виробляти Patriot

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 16:20
Трамп заявив, що США можуть дозволити Україні виробляти системи Patriot
Термінова новина

На тлі посилення російських масованих ракетних і дронових атак Сполучені Штати можуть надати Україні право на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про таку можливість заявив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що це питання наразі перебуває на етапі розгляду.

Про це стало відомо із трансляції саміту НАТО, передає Новини.LIVE.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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