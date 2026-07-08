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Главная Новости дня Трамп заявил, что США могут разрешить Украине производить Patriot

Трамп заявил, что США могут разрешить Украине производить Patriot

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 16:20
Трамп заявил, что США могут разрешить Украине производить системы Patriot
Срочная новость

На фоне усиления массированных российских ракетных и дронных атак Соединенные Штаты могут предоставить Украине право на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этой возможности заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что данный вопрос в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

Об этом стало известно из трансляции саммита НАТО, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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