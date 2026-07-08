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Главная Новости дня Трамп: США готовы предложить Украине гарантии безопасности "для спасения жизней"

Трамп: США готовы предложить Украине гарантии безопасности "для спасения жизней"

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 16:42
Трамп заявил, что готов предложить Украине гарантии безопасности
Срочная новость

США готовы предложить Украине гарантии безопасности «для спасения жизней», — Трамп

В ответ на вопрос журналистов, готов ли он ввести дополнительные санкции против России, Дональд Трамп сказал, что на Путина оказывается «большое давление»:

Я не думаю, что ему нравится то, что происходит.

На вопрос, будут ли США готовы предложить Украине гарантии безопасности, он ответил утвердительно:

Мы хотим это сделать, мы хотим это сделать, чтобы спасти жизни. … Я стараюсь спасать жизни.

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Автор:
Евтушенко Алина
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