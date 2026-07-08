Трамп заявил, что готов предложить Украине гарантии безопасности

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США готовы предложить Украине гарантии безопасности «для спасения жизней», — Трамп



В ответ на вопрос журналистов, готов ли он ввести дополнительные санкции против России, Дональд Трамп сказал, что на Путина оказывается «большое давление»:



Я не думаю, что ему нравится то, что происходит.



На вопрос, будут ли США готовы предложить Украине гарантии безопасности, он ответил утвердительно:



Мы хотим это сделать, мы хотим это сделать, чтобы спасти жизни. … Я стараюсь спасать жизни.

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