Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Все ищут решение: Трамп оценил встречу с Зеленским

Все ищут решение: Трамп оценил встречу с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 17:37
Встреча Зеленского и Трампа — лидер США оценил беседу
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп положительно оценил общение с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что стороны настроены на поиск путей урегулирования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа.

Как Трамп оценил встречу с Зеленским

"Президент Зеленский и я только что провели пресс-конференцию по поводу Fake News. Все прошло очень хорошо. Все ищут решение. Очень позитивно", — написал Трамп в Truth Social.

null
Скриншот поста Дональда Трампа

Отметим, что пост заканчивается подписью "ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП" — это означает, что его написал сам президент США, а не его пресс-служба.

Основные заявления по итогам встречи Трампа и Зеленского

Как писали Новини.LIVE, во время встречи с Трампом Владимир Зеленский хотел обсудить, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины и переговорный процесс. В то же время лидер США заявил о значительном прогрессе, достигнутом в последние недели.

Читайте также:

Кроме того, глава Белого дома считает, что удары ВСУ по НПЗ РФ могут ускорить окончание войны. По его словам, такая эскалация способна "привести к концу".

В то же время он заявил о возможном визите в Киев. Он назвал украинскую столицу "красивым городом".

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп Саммит НАТО в Анкаре
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации