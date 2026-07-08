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Головна Новини дня Усі шукають рішення: Трамп оцінив зустріч із Зеленським

Усі шукають рішення: Трамп оцінив зустріч із Зеленським

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Дата публікації: 8 липня 2026 17:37
Зустріч Зеленського і Трампа — лідер США оцінив розмову
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що сторони налаштовані на пошук шляхів урегулювання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Дональда Трампа. 

Як Трамп оцінив зустріч із Зеленським

"Президент Зеленський і я щойно провели пресконференцію з Fake News. Все пройшло дуже добре. Усі шукають рішення. Дуже позитивно", — написав Трамп у Truth Social. 

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Скриншот допису Дональда Трампа

Зазначимо, допис закінчується підписом "ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП" — це означає, що його написав сам президент США, а не його пресслужба.

Головні заяви із зустрічі Трампа і Зеленського

Як писали Новини.LIVE, під час зустрічі з Трампом Володимир Зеленський хотів обговорити, зокрема, посилення протиповітряної оборони України та переговорний процес. Водночас лідер США заявив про великий прогрес, досягнутий останніми тижнями.

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Крім того, очільник Білого дому вважає, що удари ЗСУ по НПЗ РФ можуть пришвидшити закінчення війни. За його словами, така ескалація здатна "призвести до кінця". 

Водночас він заявив про можливий візит до Києва. Він назвав українську столицю "гарним містом". 

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Саміт НАТО в Анкарі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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