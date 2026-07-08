Трамп заявив, що атаки ЗСУ по РФ можуть пришвидшити мир

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час переговорів 8 липня 2026 року. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що удари України по російських нафтопереробних заводах можуть наблизити завершення війни. За його словами, така ескалація здатна "призвести до кінця". Також американський лідер повідомив про "великий прогрес" у питанні мирного врегулювання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

Трамп про атаки Сил оборони України на НПЗ РФ

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі висловився щодо війни Росії проти України та перспектив її завершення. Зокрема, коментуючи українські удари по російських нафтопереробних заводах, він заявив, що така ескалація може призвести до закінчення війни.

"Це ескалація, яка може призвести до кінця", — сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що останніми тижнями, на його думку, вдалося досягти значного прогресу в питанні завершення війни. Він зазначив, що вже мав досвід врегулювання багатьох конфліктів, однак ситуацію навколо України вважає особливо важливою.

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"Я вирішив багато війн, і ця — та, яка, на мою думку, буде найпростішою. Це не найпростіше, не найпростіше. І тут багато відданості, багато любові до країн і всього іншого.

Але я думаю, що ми зробили великий прогрес за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде", — зауважив американський лідер.

Трамп про відновлення України після війни та мирну угоду

Окремо президент США висловив упевненість, що після завершення війни Україна зможе відбудуватися. Говорячи про перспективи країни, він також звернув увагу на її значні запаси корисних копалин:

"Думаю, він збирається її побудувати. Зараз ми маємо невелику частку в цій країні, тому що у нас є трохи землі в цій країні. Але в нас є корисні копалини. Це серед найбагатших запасів. Це одна з найкращих країн у світі для рідкісноземельних копалин".

Крім того, Трамп заявив, що мирна угода між Україною та Росією, за його словами, вже давно перебуває в роботі та має свої переваги й недоліки. Він також зазначив, що обидві сторони нібито розуміють, про що йдеться в цій угоді.

Пояснюючи своє бачення ситуації, президент США порівняв протистояння сторін із бійкою двох дітей у парку

"Іноді треба дозволити їм побитися і зрозуміти, що це важко".

Також Трамп заявив, що Україна ефективно використовує американське озброєння, а українські військові демонструють сміливість. Водночас він назвав війну "брудною" та висловив думку, що і Президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін нібито хочуть її завершення.

Держсекретар США Рубіо про удари ЗСУ по Росії

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що можливість України завдавати далекобійних ударів по військових об'єктах і нафтопереробних заводах на території Росії змінила перебіг війни.

За словами Рубіо, російській стороні стає дедалі складніше захищати свій повітряний простір, що може створити умови для початку переговорів про завершення війни.

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