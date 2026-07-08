Трамп заявив, що готовий запропонувати Україні гарантії безпеки

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США готові запропонувати гарантії безпеки Україні "для порятунку життів", — Трамп



У відповідь на запитання журналістів, чи готовий він запровадити додаткові санкції проти Росії, Дональд Трамп сказав, що на Путіна чиниться "великий тиск":



Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається.



На запитання, чи будуть США готові запропонувати гарантії безпеки Україні, він відповів ствердно:



Ми хочемо це зробити, ми хочемо це зробити, щоб врятувати життя. … Я намагаюся рятувати життя.

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