Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп: США готові запропонувати гарантії безпеки Україні "для порятунку життів"

Трамп: США готові запропонувати гарантії безпеки Україні "для порятунку життів"

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 16:42
Трамп заявив, що готовий запропонувати Україні гарантії безпеки
Термінова новина

США готові запропонувати гарантії безпеки Україні "для порятунку життів", — Трамп
 
У відповідь на запитання журналістів, чи готовий він запровадити додаткові санкції проти Росії, Дональд Трамп сказав, що на Путіна чиниться "великий тиск":
 
Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається.
 
На запитання, чи будуть США готові запропонувати гарантії безпеки Україні, він відповів ствердно:
 
Ми хочемо це зробити, ми хочемо це зробити, щоб врятувати життя. … Я намагаюся рятувати життя.

Новина доповнюється...

Читайте також:
Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Саміт НАТО в Анкарі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації